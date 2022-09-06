分析：北京顧及中美關係 避免與俄羅斯走太近

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專家分析，鑒於俄烏戰爭爆發後的地緣政治因素考量，加上中國不願激怒美國及其盟友，就軍事交流而論，北京無意深化與莫斯科的合作。圖為蒲亭（左）2月4日在北京會晤習近平。（圖取自twitter.com/KremlinRussia_E）

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（中央社台北6日電）共軍近期參加俄國號召的聯合軍演，不過專家分析，鑒於俄烏戰爭爆發後的地緣政治因素考量，加上中國不願激怒美國及其盟友如日本與英國等，就軍事交流而論，北京無意深化與莫斯科的合作。

香港「南華早報」（SCMP）4日報導，中共解放軍官士兵約2000人參加自1日起由俄羅斯主導，代號「東方－2022」（Vostok-2022）的大規模聯合軍演。

自1979年越南與中國爆發邊界戰爭以來，解放軍幾乎沒有實戰經驗可言，分析人士指出，這次演習共軍得向俄軍多多討教在烏克蘭與喬治亞共和國的作戰經歷，以及俄羅斯以軍事介入敘利亞內戰。

另一方面，也有觀察人士關注，這回軍演將使得中俄這兩個軍事強權變得更緊密，以及可能更加相互力挺的蛛絲馬跡，不過當前兩國關係已發生變化，因解放軍的軍事科技發展大幅提升，以致在若干領域已凌駕俄羅斯。

主要研究領域為東亞和亞太地區國際關係和安全問題的俄羅斯遠東聯邦大學（Far Eastern Federal University）教授魯金（Artyom Lukin）則說，鑒於烏克蘭戰爭爆發後的地緣政治因素，也使得北京更審慎因應與俄國的軍事交流。

他說：「我覺得北京似乎無意使各方覺得，中國在軍事上與俄羅斯越走越近，並且就維繫俄烏戰爭爆發前的軍事交流規模而論，中國已表現得恰如其分，所以我認為至少在軍事層面，北京的打算是『好吧，我們維持當前的關係但無意深化。』」

不過他另指出，上述評估僅基於公開的資訊為主，而且對於門外漢而言很難得知，是否自從俄烏戰爭爆發以來，雙方不為人知的軍事科技與情報交換更加密切。

魯金指出，鑒於中國在科技與經濟方面還是得仰賴美國，這也是中國不願深化與俄羅斯關係的原因，而且中共正籌備即將在下月揭幕的20大，更無意激怒美國的盟友如日本和英國等。

德國基爾（Kiel）大學安全政策研究中心（ISPK）亞太戰略發展部門主任基爾貝格（Sarah Kirchberger）表示，美英澳組成的聯盟「基於長久以來發展的真誠互信，期間經歷許多回一代又一代並肩作戰的考驗」。

相反的，當利益還能共享時，獨裁政權可能會猶如盟友般充分合作，一旦有一方發覺合作夥伴佔上風，這樣的聯盟可能就會瓦解。

何況莫斯科方面的戰略錯估，還有俄烏戰爭期間俄國部隊與軍事科技呈現一無是處的差勁，使得中國把俄羅斯視為「製造問題又惹麻煩的夥伴」。

基爾貝格說：「因此當前中國極可能致力於把這些錯誤的影響降到最低，而非更加仰賴俄羅斯。」中國已甚少向俄羅斯買軍火，而選擇自主研發。

據瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI），2020至2021年，中國進口的軍火來自俄羅斯雖占大宗，但數量大概只有10年前的1/2，中國正在研發更先進的戰鬥機，福建號更是首艘使用電磁彈射系統的非美國航艦。

不過俄羅斯仍提供若干關鍵的技術，像是S-400地對空飛彈系統。

上海政法學院政治學系教授倪樂雄表示，中俄兩國在軍事關係方面是對等的，但中國仰賴俄羅斯軍火，以致莫斯科方面具有「心態上的優越感」。

他說，中國經濟力強，但並未轉化為挹注更先進的軍事科技，若研究與發展體系無法獲得充分支援，那投入的心血都白費了。

魯金則表示，不久將來，若是俄羅斯開始向中國買無人機與戰艦，他不會感到訝異，畢竟在這些領域，中國的技術比俄羅斯更先進。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1110906