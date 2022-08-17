俄烏戰未歇中國參加俄羅斯軍演 稱無關當前地區局勢

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

俄烏戰爭尚未結束，俄國有意拉攏北京，中國17日宣布參與俄羅斯軍事演習特別受到國際社會關注。圖為5月20日在烏克蘭被占赫松地區駐守的俄軍。（美聯社）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北17日電）中國國防部今天宣布，解放軍近期將抽組部分兵力赴俄羅斯參加「東方-2022」演習。由於俄烏戰爭尚未結束，俄國有意拉攏北京，這次中國參與俄羅斯軍事演習特別受到國際社會關注。

中國國防部今天透過微博帳號發布，根據中俄兩軍年度合作計劃及雙方共識，中共解放軍近期將抽組部分兵力赴俄羅斯參加「東方-2022」演習。印度、白俄羅斯、塔吉克、蒙古國等多國也將參演。

公告說，中方派員參加此次演習，旨在深化與參演各國軍隊之間的務實友好合作，提升參演各方戰略協作水平，增強應對各種安全威脅的能力，「與當前國際和地區局勢無關」。

路透社先前報導，「東方-2022」戰略演習將於8月30日至9月5日在俄羅斯東部軍區的13個訓練場舉行。俄方似乎有意傳達一個訊息，即俄國雖在至今近6個月的烏克蘭戰事中損失慘重，仍把重心放在國家整體領土的防禦上，在軍事方面也依然有能力維持照常運作。

俄羅斯在2018年舉行的東部軍演規模龐大，據報有近30萬名部隊成員參與，包括首度參與俄國軍演的中國軍隊。

報導說，由於俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）企圖在俄國與西方國家對抗加劇之際拉攏北京當局，因此中國今年參與這場軍演的決定及規模，將為中俄雙邊關係狀態提供重要線索。（編輯：張淑伶/邱國強）1110817