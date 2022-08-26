分析：俄侵烏後國力損耗 增添對中國倚賴

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張謙香港26日電）俄羅斯入侵烏克蘭滿6個月，有分析認為，俄侵烏後令國力損耗，因此增加了對中國的倚賴，令中俄關係不再處於平等線上，但也有專家不認同這種看法。

明報今天刊登俄烏戰爭專題指出，俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭對中俄關係的平等性帶來衝擊；俄羅斯一方面在烏克蘭戰場損耗國力，另一方面跟西方「斷絕來往」，不得不轉而尋求跟中國加強合作。

報導表示，美國智庫卡內基國際和平基金會高級研究員陳寒士（Alexander Gabuev）本月初在「外交事務」網站撰文指出，西方分析家視中俄聯手挑戰國際秩序，但事實上兩國「不是平等的關係」，「克宮對中國的依賴，會令俄羅斯變成中南海更大棋局的有用工具，即北京跟華盛頓競爭的巨大資產。」

他指出，在俄烏戰後，俄羅斯不得不採納「勉強的務實主義」，未來很可能會對北京作出一年前難以想像的讓步，例如容許中國在中俄天然氣管道談判取得有利的價格方案，甚至接觸到俄方最精密武器及其設計等。

新南威爾士大學政治及國際關係高級講師科羅廖夫（Alexander Korolev）接受該報訪問時說，將俄羅斯說成是中國的「小夥伴」恐有以偏概全之虞，但如果說經濟規模上是小夥伴，那是對的。

他指出，「鑑於缺乏先進軍事科技是中國超級大國地位的最大弱點……俄羅斯仍是高科技武器主要出口國的這一點，絕對不能被低估。」

他說，更重要的是，俄羅斯作為「小夥伴」，對中俄戰略結盟而言不一定是壞事，因為成員國的相對強弱並非同盟組成的決定性因素，而在最重要的軍事同盟中，成員國在相對力量上都是不對稱的─以美國為例，其所有盟友都是不成比例地弱於美國。

中國華東師範大學俄羅斯研究中心副主任張昕則認為，即使單純在經濟上，俄羅斯也不會成為所謂的中國「附庸」。

他接受該報訪問時說，俄羅斯精英長久以來的價值觀和世界觀，都是不願意相對於任何其他國家處於附屬關係，若非如此，也不會出現俄國總統蒲亭抗議北約東擴以至後來的烏克蘭戰爭。

張昕說，中俄兩國決策者都清楚，不可能僅靠對方擺脫國際政經問題上的外部壓力，其中莫斯科即使在目前艱難情況下，仍希望有空間透過加強跟其他國家的聯繫，來平衡對中國的關係。

他指出，早在2014年克里米亞危機導致西方首波主要制裁後，莫斯科便已開始轉向亞洲，尤其尋求加強跟越南、新加坡和泰國等東南亞國家的經貿關係。（編輯：陳沛冰）1110826