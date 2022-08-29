俄羅斯東部軍演9/1登場中國將參加 地點含日本海海域

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俄羅斯國防部8月29日表示，多國軍人已抵達俄國東部，準備參與「東方-2022」聯合軍演。圖為俄羅斯通信部隊1月進行演練。（圖取自facebook.com/mod.mil.rus）

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（中央社莫斯科29日綜合外電報導）在莫斯科與西方各國關係緊繃之際，俄羅斯國防部今天表示，多國軍人已抵達俄國東部，準備參與「東方-2022」（Vostok-2022）聯合軍演，中國也會參加這次演習。

法新社報導，包括白俄羅斯、印度、蒙古國、敘利亞等與克里姆林宮友好的國家，都將派兵參與軍演。

演習將於9月1日至7日登場，地點分散在俄國東部7個軍事訓練場地，以及鄂霍次克海（Sea of Okhotsk）和日本海（Sea of Japan）海域。

上次類似軍演是在2018年舉行。

「東方-2022」聯合軍演地點包含鄂霍次克海和日本海海域。（中央社製圖）

中國國防部本月稍早證實會參與演習，但未說明將派多少軍人參與。北京堅稱參與這場聯合演習「與當前國際和地區局勢無關」。

根據俄國國防部聲明，超過5萬軍人，以及140架飛機和60艘船艦等5000件軍事裝備，將參與「東方-2022」演習，參演軍人抵達俄國遠東地區的謝爾蓋耶夫斯基（Sergeyevsky）訓練場，並已「開始準備和接收裝備與武器」。

莫斯科並未說明每個參演國家會有多少軍人抵達。

俄羅斯2月24日派兵入侵烏克蘭後，莫斯科試圖與非洲、南美洲和亞洲國家建立更緊密的關係，特別是中國。

美國聯邦眾議院議長 裴洛西 裴洛西小檔案 全名Nancy Patricia D'Alesandro Pelosi，出身民主黨政治世家，父親達列山卓（Thomas D'Alesandro Jr.）為5屆馬里蘭州聯邦眾議員及12年巴爾的摩市長。長期關注西藏、新疆與中國人權事務。 生日：1940年3月26日

學歷：三一學院華盛頓校區政治學士（現為華盛頓聖三一大學）

經歷： 1987年起於加州選區當選聯邦眾議員至今

2003年起任眾議院民主黨領袖，對共和黨態度強硬

2007-2011年首任國會議長，為美國首位女性議長 看更多 關閉 （Nancy Pelosi）本月初訪問台灣時，莫斯科便完全支持北京。

不過美國國務院表示，儘管中俄關係更加緊密會破壞全球安全，華府未對這次演習做任何解讀。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110829