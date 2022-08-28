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北極日益重要 美將任命無任所大使因應中俄競爭

2022/8/28 14:33（8/28 15:13 更新）
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美國打算任命北極無任所大使，反映這個區域日益升高的戰略和商業重要性。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
美國打算任命北極無任所大使，反映這個區域日益升高的戰略和商業重要性。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）北極冰帽縮減開啟了新的海上航道和豐富的石油與礦產資源之際，美國打算任命北極無任所大使，反映這個區域日益升高的戰略和商業重要性。

路透社報導，俄羅斯已重新開放數百個蘇聯時期北極軍事基地。北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）25日造訪北極地區後於昨天表示，俄國在北極的能力，對北約這個30國聯盟帶來戰略挑戰。

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭，讓西方更加關切俄國在世界各地的野心。

而形容自己是「近北極」國家的中國也對北極有野心，曾表示打算建造「極地絲路」。在氣溫升高導致冰帽消融之際，中國著眼於北極的礦產資源以及新航道。

美國國務院昨天發布聲明指出，總統拜登打算任命北極無任所大使，提升北極在美國政府內的重要性，此事須徵詢參議院意見及同意。

國務院未透露誰會獲得任命，僅表示「身為8個北極國家之一，美國長期致力於保護國家在此區的安全和經濟利益，促進永續發展和投資，推廣與北極國家、盟友與夥伴的合作」。

8個北極國家包括加拿大、丹麥、芬蘭、冰島、挪威、瑞典、俄羅斯、美國。（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）1110828

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