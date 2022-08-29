俄國將舉行大型軍演 日本不滿涵蓋北方領土

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（中央社記者楊明珠東京29日專電）俄羅斯國防部今天宣布，9月1日起將在遠東等舉行軍事演習「東方2022」。參與軍演的國家包括中國、印度等13國。對於軍演地區涵蓋日本所稱的「北方領土」，日本嚴厲譴責。

日本讀賣新聞報導，俄羅斯7月時公布將從8月30日起大型軍演「東方2022」，但29日宣布改為從9月1日起舉行。這是俄羅斯2月以「特殊軍事行動」為名侵略烏克蘭以來首度大型軍演，軍演將至9月7日為止，約有5萬名兵力參加。

俄羅斯國防部並沒說明為何軍演的日程延期，有可能是籌備過程遇到阻礙才延期。

預定實施軍演的地區原本是13處，但減為7處。日本所稱「北方領土」其中的國後島、擇捉島被納入軍演地區。

軍演的一環是俄羅斯海軍太平洋艦隊與中國海軍在日本海實施聯合演訓。配合軍演，今後中俄聯手展開軍事活動的情況可能趨於活絡。

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報導說，俄羅斯軍隊將在俄羅斯境內各地陸續展開軍演。上一次俄軍在遠東地區舉行軍演是在2018年，當時約30萬名兵力參加，規模是東西冷戰結束後最大的一次。一般認為，這次軍演兵力縮減為5萬人，可能是因為俄羅斯東部軍區部隊也投入俄烏戰爭，且人員損失慘重，因此不得不縮小軍演規模。

針對俄羅斯9月1日起將實施的軍演地區涵蓋北方領土一事，日本政府發言人、內閣官房長官松野博一今天在例行記者會強烈譴責說：「這與我國的立場不相符，絕對不能接受。」日本政府已向俄羅斯政府要求舉行軍演的地區剔除北方領土。松野說：「今後會持續蒐集相關資訊，妥善因應。」（編輯：陳惠珍）1110829