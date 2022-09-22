俄羅斯換俘接回蒲亭盟友梅維楚克 前烏克蘭政壇要角淪叛國賊

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烏克蘭與俄羅斯22日完成開戰以來規模最大的換俘行動，俄國換回前烏國國會議員，也是俄羅斯總統蒲亭親密盟友的梅維楚克（圖）。（烏克蘭國安局/Handout via 路透社）

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（中央社莫斯科22日綜合外電報導）烏克蘭與俄羅斯今天完成開戰以來規模最大的換俘行動，俄國換回前烏國國會議員，也是俄羅斯總統蒲亭親密盟友的梅維楚克。從昔日基輔政壇要角淪為狼狽換俘，反差極大。

烏克蘭今天宣布與俄羅斯換回215名戰俘，包括率領保衛馬立波（Mariupol）亞速鋼鐵廠（Azovstal）的亞速營（Azov Battalion）正、副指揮官。

俄羅斯接回55名囚犯，包括梅維楚克（Viktor Medvedchuk），他是前烏克蘭國會議員，也是俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的盟友，遭控犯下叛國罪。

梅維楚克是訓練有素的律師兼富商，自1990年代以來一直在烏國政壇活躍。他去年5月遭基輔當局軟禁，並面臨叛國罪和資助恐怖主義指控，他否認所有指控，並在2月俄羅斯侵烏數天後成功逃獄。隨俄軍自基輔周邊撤軍，烏克蘭安全局4月將他抓回。

路透社報導，現年67歲的梅維楚克出生於俄羅斯，經常與蒲亭（Vladimir Putin）同框合影。他曾形容蒲亭是他的私人好友，也是他小女兒達里娜（Dary）的教父。

梅維楚克在2002年到2005年間，擔任當時烏國總統庫契馬（Leonid Kuchma）的幕僚長。在親西方的尤申科（Viktor Yushchenko）接任庫契馬後，他大力反對尤申科。梅維楚克也是烏國最後一位親俄總統亞努科維奇（Viktor Yanukovych）的親密夥伴，後者在2014年的廣場革命示威風潮被推翻，隨後逃往俄羅斯。

2008年，烏克蘭「焦點雜誌」（Focus magazine）估計，梅維楚克的財產高達4億6000萬美元，他的投資標的涵蓋能源、天然資源、媒體等。

2014年烏克蘭在東部與俄羅斯衝突期間，梅維楚克在和平談判中發揮關鍵作用，包括擔任烏克蘭換俘談判小組成員。他同年被美國列入制裁名單，原因是為俄羅斯併吞克里米亞扮演要角。

據基輔當局說法，梅維楚克還曾參與烏東親俄分離主義地區的煤炭非法銷售活動。去年，基輔當局將梅維楚克擁有的一條石油產品管道收歸國有，並關閉與他有關聯的數個電視頻道。

去年5月，梅維楚克被軟禁，並先後遭控叛國罪和資助恐怖主義。

梅維楚克共結過3次婚，現任妻子是前電視節目主持人馬欽柯（Oksana Marchenko）。

半島電視台（Al-Jazeera）指出，在亞努科維奇2014 年被推翻後，梅維楚克始終是蒲亭在烏克蘭的主要代言人，且極具影響力。

梅維楚克的政黨反對烏克蘭移除蘇聯時代的紀念碑和標誌，反對在大眾媒體和公共生活中限制使用俄語的法律。他也透過他的電視網絡擴大俄國影響，他的媒體立場支持烏東親俄分離主義者，稱克里米亞民眾支持公投併入俄國，也力倡恢復與莫斯科的貿易。

人口4300萬的烏克蘭，1/3的人講俄語，過去國內始終在親俄和親西方間拉鋸，國內分歧嚴重。

半島電視台認為，由於權力核心無法團結一致，這不僅阻礙改革、招致腐敗，也讓梅維楚克成為莫斯科發揮影響力最強而有力的管道。然而梅維楚克從蒲亭的左右手淪為逃犯，儼然是烏克蘭政治與意識型態大轉變的最佳寫照。（譯者：施施/核稿：陳亦偉）1110922