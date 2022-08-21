澤倫斯基示警提防俄國行動 蒲亭盟友杜金愛女被炸死

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（中央社基輔21日綜合外電報導）24日是烏克蘭獨立日，也是俄烏戰爭滿6個月的日子，總統澤倫斯基示警俄國可能做出殘忍之事。另外，蒲亭親密盟友的女兒在開車回家途中，座車爆炸起火，地點就在莫斯科附近。

● 克里米亞連環爆 烏克蘭核電廠附近城鎮遇襲

俄羅斯和烏克蘭官員說，俄羅斯兼併的克里米亞半島20日再傳爆炸；另一方面，俄國一枚飛彈擊中烏克蘭南部離烏國第2大核電廠不遠的一座城鎮，造成12名平民受傷。

在克里米亞，俄羅斯任命的塞凡堡首長拉茲沃扎耶夫（Mikhail Razvozhayev）表示，1架無人機20日上午攻擊了俄羅斯黑海艦隊（Black Sea Fleet）總部附近的建築。烏克蘭媒體報導，鄰近城鎮傳出爆炸，包括伊夫帕托瑞亞（Evpatoria/Yevpatoria）、藻澤爾涅（Zaozerne/Zaozyornoye）等地。

根據衛星照片，克里米亞過去1週頻傳爆炸和火災，包括俄羅斯空軍基地也發生爆炸，似乎摧毀了大量飛機。

另外，烏克蘭官員表示，對南烏克蘭皮夫登努克蘭斯克（Pivdennoukrainsk）核電廠附近的攻擊，以及在歐洲最大核電廠札波羅熱（Zaporizhzhia）附近發生的新砲擊，讓人再次擔心俄烏戰爭可能釀成核子事故。

● 蒲亭盟友愛女疑遭汽車炸彈襲擊

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的盟友、極端民族主義理論家杜金（Alexander Dugin），其女兒達利亞（Darya Dugina）20日晚間疑似遭汽車炸彈襲擊喪命。調查人員21日表示，已將此事件當作謀殺案展開調查。

俄羅斯國家通訊社塔斯社（TASS）引述認識達利亞的男子克拉斯諾夫（Andrei Krasnov）所說，這輛車是她父親的，杜金可能才是預定的目標。俄國官方報紙「俄羅斯日報」（Rossiyskaya Gazeta）稱，父女兩人當晚參加莫斯科郊外的一個慶典活動，杜金在最後一刻決定換車。

達利亞的父親杜金長期主張將所有講俄語的地區和其他一些地區統一建立成一個遼闊的新俄羅斯帝國。他認為這個帝國應包括烏克蘭。被列入美國制裁名單的杜金，其對蒲亭的影響一直是許多揣測的話題 ，有些俄羅斯觀察人士稱他的影響力很大，稱他為「蒲亭大腦」，另一些人則認為其影響力極小。

俄羅斯官方媒體報導稱達利亞現年30歲，大致支持其父親的想法，她曾出現在國營電視台節目中，支持俄羅斯在烏克蘭的行動。

● 烏克蘭情治機構地區主管在家身亡

烏克蘭檢察總長辦公室21日表示，烏克蘭安全局（SUB）基羅夫格勒（Kirovograd）地區主管納孔涅契尼（Oleksandr Nakonechny）被發現在家身亡。

當地政治人物拉瓦魯斯（Andrii Lavrus）在Telegram發文表示，納孔涅契尼自戕。不過，這個訊息未能立即獲得證實。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）7月開革安全局局長巴卡諾夫（Ivan Bakanov），說他無法根除內部的間諜，以及和俄羅斯勾結的內鬼。巴卡諾夫是澤倫斯基兒時友人。澤倫斯基表示，烏克蘭安全局人事將調整，過去幾個月已有多名官員遭解職。

● 澤倫斯基示警俄軍恐有殘忍作為

烏克蘭本週將慶祝獨立31週年，總統澤倫斯基20日示警，未來這週俄羅斯可能會做出特別「殘忍」的事情。

他說，「敵人重要目的之一是羞辱我們」，以及「播下沮喪、恐懼和衝突的種子」，而「我們必須夠堅強，來反抗所有挑釁」，並「讓占領者為其恐怖活動付出代價」。

24日是烏克蘭獨立日，也是俄羅斯入侵這個前蘇聯共和國滿6個月的日子。有人猜測俄國可能會在烏克蘭紀念獨立週年時，讓馬立波（Mariupol）圍城期間被俘的烏克蘭戰士接受審判。

● 俄稱在烏克蘭3度使用匕首極音速飛彈

俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）21日表示，俄軍在烏克蘭「特別軍事行動」期間，已3度使用「匕首」（Kinzhal）極音速飛彈，且成功擊中高價值目標。

蒲亭2018年曾在一次演講中提出一系列新型極音速武器，其中包括匕首飛彈。他宣稱，這些飛彈幾乎可以擊中世界任何地方，並避開美國建造的飛彈防護網。

俄國國防部18日表示，3架配備匕首飛彈的米格31E（MiG-31E）戰機已轉移到位在波蘭和立陶宛之間的俄羅斯飛地加里寧格勒（Kaliningrad）地區。

在電視台播出蕭依古誇耀匕首飛彈之後，俄羅斯國防部21日還宣布，俄國海軍以艦射口徑（Kalibr）飛彈摧毀烏克蘭敖德薩（Odesa）地區存放美製海馬士（HIMARS）火箭系統和其他西方製防空系統的彈藥庫。

● 烏穀物運抵愛爾蘭 UN秘書長籲俄糧須進入市場

烏克蘭出口穀物運抵愛爾蘭南部港口福因斯（Foynes）之際，烏克蘭駐愛爾蘭大使赫拉斯科（Larysa Gerasko）20日表示，根據聯合國支持的穀物出口協議，烏克蘭已證明自己是一個可靠的合作夥伴。

根據烏克蘭與俄羅斯達成、並由土耳其和聯合國居中斡旋的重要協議，這批貨物是離開這個飽受戰火蹂躪國家的首批貨物之一。

另外，聯合國（UN）秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）20日呼籲，必須保障俄羅斯的化肥和農產品能夠「暢通無阻」地進入全球市場，否則全球糧食危機最快可能於明年爆發。

● 2俄人1烏人試圖闖入阿爾巴尼亞軍工廠

阿爾巴尼亞國防部20日晚間表示，兩名阿國士兵試圖阻止2名俄羅斯人和1名烏克蘭人進入該國中部格拉姆什（Gramsh）一座軍工廠時受傷，3名外國人已經被捕。

共黨統治時代，格拉姆什這座工廠生產俄國AK 47步槍。根據阿爾巴尼亞國防部網站，這座工廠現在提供國防產業製造服務，但並未提供更多細節。

阿爾巴尼亞2009年正式成為北大西洋公約組織（NATO）成員國。（編輯：楊昭彥/核稿：陳政一）1110821