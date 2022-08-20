西方估俄黑海艦隊過半戰機折翼 美再軍援烏逾7億美元

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衛星影像顯示，被俄羅斯兼併的克里米亞半島薩基空軍基地8月初發生爆炸。（Planet Labs PBC/Handout via 路透社）

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（中央社基輔20日綜合外電報導）西方官員表示，俄羅斯在克里米亞半島的空軍基地發生爆炸，使一半以上俄國黑海艦隊海軍航空戰機無法運作；美國國防部宣布，將對烏克蘭新增海馬士飛彈等價值7.75億美元軍援。

● 克里米亞基地爆炸 西方估黑海艦隊過半戰機折翼

路透社19日引述一名西方官員說法報導，俄羅斯在克里米亞半島的薩基（Saky）空軍基地本月稍早發生爆炸，使得一半以上的俄羅斯黑海艦隊海軍航空戰機無法運作。

這座空軍基地位在克里米亞半島的那佛費朵瑞夫卡鎮（Novofedorivka）附近，9日發生多起爆炸。俄國官媒「俄羅斯新聞社」（RIA）17日報導，俄軍黑海艦隊司令已被撤換，新任司令為索科洛夫（Viktor Sokolov）。

不具名西方官員表示，烏克蘭持續撼動俄軍防線，對俄羅斯後勤支援產生實質衝擊，同時「對俄羅斯領導層產生重大心理影響」。

這名官員說：「我們現在評估8月9日薩基機場事件造成黑海艦隊一半以上的海軍航空戰機無法運作。」

● 美宣布 對烏克蘭新增海馬士飛彈等7.75億美元軍援

美國國防部19日宣布，將對烏克蘭新增價值7.75億美元國防軍備和彈藥援助，包括高機動性多管火箭系統（Himars，簡稱海馬士）飛彈、火砲和地雷清除系統等。

法新社報導，1名美國高階國防官員告訴記者：「我們想要確定烏克蘭獲得源源不斷的彈藥，以滿足其需求。這是我們這次軍援計畫的目的。」

自俄羅斯軍隊今年2月入侵烏克蘭、執行總統蒲亭（Vladimir Putin）所稱的「特殊軍事行動」以來，俄烏衝突已演變成消耗戰，主要在烏東和烏南進行。

美國對烏克蘭政府提供安全援助迄今累計已達數十億美元。

● 無人機攻擊俄軍黑海艦隊司令部失敗 遭擊落

克里米亞地方官員拉斯佛札也夫表示，20日飛臨俄羅斯黑海艦隊司令部上空的一架無人機遭到擊落。

法新社報導，克里米亞塞凡堡（Sevastopol）首長拉斯佛札也夫（Mikhail Razvojaev）在社群平台Telegram貼文指出，「這架無人機就在塞凡堡黑海艦隊司令部上空遭到擊落」，並指無人機是由烏克蘭軍隊放出。

拉斯佛札也夫說，「無人機掉落在司令部屋頂上，起火燃燒」；並說，此事並未造成嚴重損壞或人員傷亡。這是烏軍在一個月之內，第2次對俄軍黑海艦隊司令部攻擊失敗。

● 法總統府：蒲亭同意獨立人員視察札波羅熱核電廠

外界日益擔心烏克蘭札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠附近衝突升高，法國總統府19日表示，俄羅斯總統蒲亭已同意讓獨立視察人員前往這座遭俄國占領的核電廠。

法新社報導，此事顯然為視察人員要經由烏克蘭或俄羅斯前往核電廠的爭議提供解方。美國國防部官員表示，烏軍已讓俄軍攻勢停滯。

這名不具名的官員表示：「大家會看見俄羅斯方面在戰場上完全沒有進展。」（編輯：陳昱婷/核稿：陳正健）1110820