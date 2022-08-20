蒲亭習近平將出席G20峰會 傳最快9月中亞先會面

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（中央社雅加達19日綜合外電報導）印尼總統佐科威透露，俄羅斯總統蒲亭和中國國家主席習近平將出席即將於11月登場的G20峰會；「華爾街日報」更報導俄中兩國領袖最快將於9月中旬在中亞會面。

法新社報導，美國與中俄兩國存有分歧，特別是在烏克蘭和台灣議題上。蒲亭（Vladimir Putin）與習近平出席20國集團（G20）峰會，可能會為兩人與美國總統拜登會談鋪路。

外界先前一直不清楚蒲亭與習近平是否會出席11月在印尼度假勝地峇里島舉辦的G20峰會。莫斯科當局因入侵烏克蘭遭國際孤立，習近平則是因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情對出國訪問設限。

但佐科威（Joko Widodo）接受彭博（Bloomberg）訪問時表示，蒲習兩人都會出席G20峰會。

拜登預料將前往出席峰會，但白宮尚未證實細節，包括拜登是否會在峇里島另與習近平舉行會談。拜習兩人上個月在電話中同意安排拜登上任以來，兩人首度的面對面會談，但並未宣布時間與地點。

印尼也邀請烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）出席G20峰會，澤倫斯基表示他至少將以視訊形式與會。烏克蘭並非G20成員國。

另一方面，「華爾街日報」報導，習近平正準備在9月中旬前往中亞會見蒲亭。

華爾街日報引述對這項計畫知情的人士說法報導稱，習近平可能會出席9月15、16日在中亞國家烏茲別克撒馬罕（Samarkand）舉行的年度上海合作組織（Shanghai Cooperation Organization）峰會，並在當地會見蒲亭。

這趟中亞行若順利成行，將會是習近平從2020年初以來首次出國訪問。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1110820