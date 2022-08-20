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看好外援 標普調高烏克蘭信評脫離選擇性違約

2022/8/20 20:34
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（中央社華盛頓19日綜合外電報導）飽受戰爭蹂躪的烏克蘭上週獲債權人同意、將償債期限推遲2年後，國際信用評級機構標準普爾（S&P）今天加入同業惠譽的行列，將烏克蘭的信評調高、脫離「選擇性違約」。

法新社報導，標普全球評級（S&P Global Ratings）在聲明中表示，將烏克蘭的外債信評上調到CCC+，「反映烏克蘭擁有強大的國際金融支援承諾，加上它的外匯儲備雖然正在耗減，但相對而言水位仍高」。

「有鑑於此，（烏克蘭）政府的流動資金部位近期風險，以及更廣泛的償付商業債務能力，包括以外幣償債能力，似乎都是可以應付的。」

不過標普調強調，調升烏克蘭信評的依據，是假設美國和歐洲聯盟（EU）等捐助方，未來幾個月將繼續提供資金給基輔。

而烏克蘭若與國際貨幣基金（IMF）達成一份貸款協議，也可以緩和自身財務壓力。

惠譽（Fitch）昨天已將烏克蘭的信評上調。先前標普和惠譽也都因烏克蘭與債權人協商債務重組，而將其信評下調至接近違約等級。（譯者：陳昱婷/核稿：張正芊）1110820

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