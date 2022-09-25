烏克蘭：莫斯科揚言動用核武讓人無法接受 基輔不會屈服

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（中央社基輔25日綜合外電報導）烏克蘭外交部長庫列巴今早表示，克里姆林宮說可能使用核武，令人「絕對無法接受」，基輔不會屈服。此外，烏克蘭總統澤倫斯基說，無法理解以色列為何不能提供武器給烏克蘭。

路透社報導，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）和外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）等俄羅斯官員都提到，核子武器是在極端情況下的一種選擇。

庫列巴（Dmytro Kuleba）在社群媒體推特（Twitter）寫道：「烏克蘭不會屈服。我們呼籲所有核大國現在應大聲說出來，向俄羅斯斷然表明，這種言論將世界置於危險之中，不會姑息。」

自2月俄烏戰爭爆發後不久，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）便要求提供武器給烏克蘭。他提到以色列的鐵穹系統（Iron Dome），此一系統經常用於攔截巴勒斯坦武裝分子在加薩走廊（Gaza）發射的火箭。

他說：「我不知道以色列發生了什麼事。坦白說，我很震驚，因為我不明白他們為什麼不能提供防空系統給我們。」

澤倫斯基21日接受法國媒體採訪時作上述表示；他的辦公室今天發布採訪錄音。

曾經譴責俄羅斯入侵烏克蘭的以色列，對於與莫斯科緊張關係持審慎態度。以色列軍隊經常攻擊鄰國敘利亞的親伊朗民兵團體，而莫斯科則在敘利亞扮演權力仲介者的角色。（譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1110925