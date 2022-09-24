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烏克蘭問題調查機構有依據 認定俄羅斯犯下戰爭罪

2022/9/24 10:42（9/24 10:55 更新）
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獲得聯合國授權的烏克蘭問題調查委員會負責人23日說，俄羅斯在其占領的烏克蘭地區，犯下性侵、虐待、處決、監禁兒童等戰爭罪。圖為17日烏克蘭工作人員前往亂葬崗挖掘遭棄屍體。（路透社）
獲得聯合國授權的烏克蘭問題調查委員會負責人23日說，俄羅斯在其占領的烏克蘭地區，犯下性侵、虐待、處決、監禁兒童等戰爭罪。圖為17日烏克蘭工作人員前往亂葬崗挖掘遭棄屍體。（路透社）
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（中央社日內瓦23日綜合外電報導）獲得聯合國授權的烏克蘭問題調查委員會（Commission of Inquiry on Ukraine）負責人今天說，俄羅斯在其占領的烏克蘭地區，犯下性侵、虐待、處決、監禁兒童等戰爭罪。

路透社報導，這個委員會是最早根據現場證據提出這種結論的國際機構之一。自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，烏國及其西方盟國不斷指責俄軍犯下各種虐待行為，俄方則一再駁斥這些指控，指稱一切都是抹黑。

委員會負責人摩斯（Erik Mose）在瑞士日內瓦告訴聯合國人權理事會（United Nations Human Rights Council）：「根據委員會蒐集到的證據所做出的結論是，烏克蘭有戰爭相關罪行發生。」

他並未說明大概發生多少罪行，但後來受訪時表示，俄羅斯犯下「大量」罪行，烏克蘭則只有兩起涉及虐待俄國士兵的案件。

俄羅斯否認在所謂「特殊軍事行動」中蓄意攻擊平民。

各國在人權理事會會議上要俄羅斯回應這些指控，但俄國代表並未出席，莫斯科當局也沒有立即評論。

聯合國人權理事會3月成立烏克蘭問題調查委員會，調查員走訪27個地方，在基輔（Kyiv）、切爾尼戈夫（Chernihiv）、哈爾科夫（Kharkiv）、蘇米（Sumy）等地區，訪問了超過150名受害者和證人。

摩斯表示，他們發現大量處決的證據，包括雙手被綁、喉嚨被割破、頭部有槍傷的遺體。他說，調查人員還發現4歲到82歲的性暴力受害者。

摩斯補充道，雖然有些俄羅斯軍人利用性暴力為手段，但目前無法認定這是普遍的做法。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1110924

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