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俄國動員過程過度行為引眾怒 蒲亭盟友擔憂籲解決

2022/9/25 19:17
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（中央社莫斯科25日綜合外電報導）俄羅斯國會上下兩院議長今天就一系列與動員有關的投訴，敦促地區官員掌握情況並迅速解決引發眾怒的「過度行為」。

路透社報導，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）下令進行二次世界大戰以來的首次軍事動員，引發全俄各地抗議活動，大批役齡男子為此逃出國，導致邊界出現擁堵，離境航班機票售罄。

許多報導還揭露未服過兵役的人收到徵召令，這與國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）保證只有具備特殊軍事技能或戰鬥經驗的人才會被徵召大相徑庭，即使極度忠誠的親克里姆林宮人士也公開表達關切。

蒲亭的親密盟友、國會上下兩院議長都明確指出，公眾對動員展開方式感到憤怒。

俄羅斯國會上議院「聯邦院」（Federation Council）議長馬維彥科（Valentina Matviyenko）表示，她知道有報導稱，一些男子不符合資格也被徵召。

她在Telegram上發文稱：「這種過度行為是絕對不可接受的。而且，我認為這在社會上引發強烈反應絕對正確。」

馬維彥科在直接發給俄羅斯各地州長的訊息中說，他們對徵召的實施負有「全部責任」。她寫道：「要確保局部動員的實施完全且絕對符合所列標準，一個錯誤都不能有。」

俄羅斯國會下議院「國家院」（State Duma）議長沃洛金（Vyacheslav Volodin）也在Telegram發文表達擔憂。他說：「一直收到投訴。如果犯錯，就必須改正…各級政府應該明白自己的責任。」

官員們稱，這次動員將召集30萬俄羅斯後備軍人。兩家俄羅斯獨立媒體分別報導，指動員人數實際將超過100萬，克里姆林宮則兩度予以否認。

人權組織稱，到目前為止已有逾2000人在數十個城市的反對動員集會中被拘留，今天在俄羅斯遠東地區和西伯利亞又出現更多抗議活動。（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1110925

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