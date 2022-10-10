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克里米亞橋大爆炸 蒲亭歸咎烏克蘭特務機關所為

2022/10/10 04:15
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（中央社莫斯科9日綜合外電報導）連接俄羅斯併吞領土克里米亞與俄國本土的克里米亞橋昨天發生大爆炸，俄國總統蒲亭今天指控是烏克蘭特務情報機關所為，他還說這是「恐怖份子行徑」。

克里姆林宮公布一段影片顯示，蒲亭（Vladimir Putin）會晤俄羅斯調查委員會（Russian Investigative Committee）首長時，他表示：「發起者、做案者和主導者都是烏克蘭特務情報機關。」

蒲亭還說：「毫無疑問，這是一種目標在於摧毀俄國重要民用基礎設施的恐怖份子行徑。」

俄羅斯調查委員會昨天指出，當天上午克里米亞橋（Crimean Bridge）上的公路部分從達曼半島（Taman Peninsula）往克里米亞方向，有一輛貨車爆炸並引爆一列同向火車的7個油罐車廂，造成3人死亡。

法新社報導，烏克蘭方面尚未承認犯下這起爆炸案。

克里米亞橋在後勤層面對莫斯科當局至關重要，這座橋梁是運送軍事裝備給在烏克蘭作戰俄國官兵的重要交通樞紐。（譯者：陳彥鈞）1111010

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