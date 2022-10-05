蒲亭簽署法律正式併吞烏克蘭逾15%國土 俄半世紀來最大領土擴張

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（中央社倫敦5日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天正式完成併吞烏克蘭逾15%國土的法律程序。值此之際，俄軍正在大片土地上奮力阻擋烏軍反攻。

路透社報導，蒲亭今天簽署法律，將烏克蘭境內的頓內茨克人民共和國（DPR）、盧甘斯克人民共和國（LNR）、赫松州（Kherson）和札波羅熱州（Zaporizhzhia）併入俄國。這是至少半世紀以來，俄國領土最大幅度的擴張。

頓內茨克人民共和國、盧甘斯克人民共和國是今年2月俄軍入侵烏克蘭前，烏國東部自行宣告獨立的兩個分離地區。

俄羅斯下議院國家院表示：「俄羅斯總統蒲亭已就頓內茨克與盧甘斯克人民共和國、札波羅熱、赫松州加入俄羅斯聯邦，簽署4份聯邦憲制性法律。」

俄羅斯在烏克蘭俄占區舉行所謂的公投後，宣布併吞上述地區。西方國家和基輔政府都批評該次公投違反國際法，而且具脅迫性質、缺乏代表性。

事實上，被併吞的區域並非完全都在俄軍掌控之下。俄國宣稱併吞的總面積占烏克蘭國土約18%，但實際邊界尚待釐清。

昨天公布的俄國國防部地圖似乎顯示，俄羅斯侵略部隊在烏克蘭東部和南部迅速撤退，俄軍在這些地方面臨烏國部隊嚴峻的反攻壓力。（譯者：楊昭彥/核稿：施施）1111005