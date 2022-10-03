中東歐9國挺烏克蘭入北約 烏南戰情出現最大突破

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔3日綜合外電報導）中歐和東歐9個北約會員國的總統表示，他們支持烏克蘭加入北約，永遠不會承認俄羅斯吞併烏國領土的行徑。與此同時，烏軍在南部赫松州取得開戰以來最大突破。

●中東歐9國挺烏克蘭入北約 拒承認俄併吞烏領土

中歐和東歐9個北大西洋公約組織（NATO）會員國的總統宣布，他們永遠不會承認俄羅斯吞併烏克蘭領土行徑，並表示支持烏克蘭加入北約。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）對此表示感謝。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）日前簽署條約，將俄軍占領的烏克蘭4州占領區納入俄羅斯版圖，包括頓內茨克（Donetsk）、赫松（Kherson）、盧甘斯克（Lugansk）和札波羅熱（Zaporizhzhia）。

對此，中東歐9國總統發表聯合聲明指出，他們不能「對俄羅斯聯邦公然違反國際法的情況保持沉默」。

聲明說：「我們重申支持烏克蘭主權和領土完整。」「我們不承認、也永遠不會承認俄羅斯企圖併吞任何烏克蘭領土的行徑。」

這項聲明是由9國總統共同發表，包括捷克、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、蒙特內哥羅、北馬其頓、波蘭、羅馬尼亞和斯洛伐克。

●開戰以來烏南最大突破 烏軍傳在赫松州推進40公里

俄羅斯在烏克蘭南部赫松州扶植的官員證實，烏軍在當地有新的重大突破、奪回第聶伯河西岸一些村落。莫斯科數天前才強行兼併這州占領區，如今遭烏軍開闢第二重大前線逼迫棄守占領地。

路透社報導，俄羅斯在局部占領的赫松州任命的首長薩爾多（Vladimir Saldo）對俄羅斯國營電視台證實，烏克蘭軍隊已收復第聶伯河（Dnipro River）沿岸數個村落，一路挺進到杜德恰尼村（Dudchany）附近。

換句話說，烏軍在一天內向前推進多達40公里左右。這是俄烏戰爭2月24日爆發以來，烏克蘭在南部戰線的最大突破。不久前烏軍在東部戰線也有類似重大突破，使得近幾週戰情出現逆轉。

●烏克蘭東部南部傳捷報 北約：展現擊退俄軍能力

北大西洋公約組織秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）說，烏克蘭收復俄羅斯宣告兼併領土範圍內的烏國東部重鎮利曼（Lyman），代表烏克蘭正取得進展，有能力擊退俄軍。此外，烏軍在南部也傳出捷報。

史托騰柏格在美國國家廣播公司NBC節目「會晤新聞界」（Meet the Press）訪問中說：「我們看到他們已經能夠拿下一個新的城鎮，名叫利曼，這代表烏克蘭正取得進展，有能力擊退俄軍，這是因為有勇氣，因為他們的勇敢和能力，當然也因為美國和其他盟邦一直提供先進武器。」

對於俄羅斯總統蒲亭宣告兼併烏克蘭部分地區，史托騰柏格表示，最佳反制方法就是繼續支持烏克蘭基輔政府。

●教宗關切核危機 籲蒲亭停止暴力和死亡惡性循環

天主教教宗方濟各（Pope Francis）首度直接呼籲俄羅斯總統蒲亭，停止在烏克蘭的「暴力和死亡惡性循環」，還說這場可能升級至核衝突的危機，將造成無法控制的全球後果。

方濟各在梵蒂岡聖伯多祿廣場（St. Peter's Square）就烏克蘭問題向數以千計民眾發表演說時譴責蒲亭，並稱俄羅斯最近併吞烏克蘭部分地區之舉違反國際法。方濟各敦促蒲亭做出讓危機升級的決定時，多想想自己的人民。

方濟各表示，他為「這幾個月來血淚成河」所困，同時呼籲烏克蘭總統澤倫斯基對任何「嚴肅的和平提議」持開放態度。

●CIA前局長：若蒲亭在烏克蘭用核武 美國會摧毀俄軍

美國中央情報局（CIA）前局長裴卓斯（David Petraeus）警告，如果俄羅斯總統蒲亭在烏克蘭動用核武，美國和盟邦會摧毀在烏克蘭的俄軍和裝備。

裴卓斯告訴美國廣播公司新聞網（ABC News）：「這只是一個假設，我方應會透過領導北大西洋公約組織集體行動回應，將會除掉我們在烏克蘭還有克里米亞戰場上可以看到和識別的所有俄羅斯常規部隊及黑海上每艘軍艦。」

裴卓斯被問到俄國若在烏克蘭動用核武，是否會將美國和北約捲入這場戰爭，他說這不會是觸發北約第5條款（Article Five）集體防禦的情況，因為烏克蘭不是北約會員國，不過美國和北約會一致回應。

●蒲亭會不會使用核武？美防長：不無可能

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）表示，他預期俄羅斯總統蒲亭會繼續暗示可能在對烏克蘭的戰爭中使用核子武器，而且蒲亭有可能真的動用核武。

美國有線電視新聞網（CNN）「札卡利亞GPS」（Fareed Zakaria GPS）播出奧斯汀專訪。他表示：「蒲亭不受限制，正如他不負責任地決定入侵烏克蘭，他還可能做出另一個不負責任的決策。但我目前沒看到讓我相信他已做出這類決定的任何跡象。」

他告訴札卡利亞：「我認為烏克蘭人民的反擊能力、執行行動的能力，以及他們捍衛自身民主的承諾，已讓世界驚豔。那份戰鬥意願促使國際社會出手相助，提供他們安全協助，好讓他們能繼續戰鬥。」

●蒲亭盟友籲對烏動用核武 克宮稱傾向平衡作法

克里姆林宮表示，針對核武議題，莫斯科傾向「平衡作法」，而非基於情緒。俄羅斯總統蒲亭的盟友卡狄羅夫（Ramzan Kadyrov）週末曾呼籲俄國在烏克蘭動用低當量核子武器。

路透社報導，在記者問及蒲亭盟友車臣共和國領導人卡狄羅夫的評論時，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，卡狄羅夫有權發表他的意見，但俄國的「軍事作法」不應感情用事。

培斯科夫在和媒體的電話會議上說：「這是令人激動的時刻，區域首長有權表達他們的看法。」「但即便在艱難時刻，任何評估也不應涉及任何情緒。所以我們傾向堅持平衡且客觀的評估。」

●蒲亭最鷹派盟友 車臣領袖將送3幼子上烏克蘭戰場

俄羅斯總統蒲亭的最鷹派盟友之一、車臣共和國領導人卡狄羅夫表示，他將派遣自己的3名青少年兒子至烏克蘭戰事前線，而他們的年齡分別只有14、15及16歲。

法新社報導，卡狄羅夫在通訊軟體Telegram發布影片，顯示多名年輕男孩在射擊場發射火箭，並寫道：「現在是他們在真實戰鬥中證明自己的時候了，我對於這種渴望只能表示歡迎。」

此外，卡狄羅夫也寫道：「他們很快就會到（烏克蘭）前線，而且將會前往接觸線（contact line）中最艱難的地段。」（譯者：陳正健/核稿：陳政一）1111003