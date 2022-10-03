前失戰略要地伊久姆 俄再失利曼元氣傷

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（中央社庫皮揚斯克武茲洛維2日綜合外電報導）俄羅斯軍隊9月初丟失烏東戰略要地伊久姆（Izium），現又失重要據點利曼（Lyman）被迫撤退。俄軍須建立新前線以免戰果持續流失，但一條關鍵補給線已被斷。

法新社報導，烏克蘭東北部的鐵路線在庫皮揚斯克武茲洛維（Kupiansk Vuzlovyi）匯集後，可向南通往現已為莫斯科吞併的盧甘斯克州（Luhansk）史瓦托維（Svatove）。

俄烏戰爭頭6個月，許多火車從庫皮揚斯克武茲洛維偌大的調度場出發，載送物資往南為俄軍提供補給。

如今巡邏調度場的士兵已從俄軍變成烏軍，鐵路也不再繁忙。

一名烏克蘭士兵說：「這個場地向來被視為兵家必爭之地，是鐵路和貨運的節點。」

庫皮揚斯克武茲洛維是個位於奧斯科爾河（Oskil River）東岸的工業城鎮，1週前守在磚瓦工廠的俄軍遭受猛烈攻擊被迫撤離，這裡也重回烏克蘭懷抱。

俄軍如今只能寄望拖慢烏軍反攻腳步，以免被烏軍深入至才剛兼併的土地內。但烏軍發現俄軍敗退後雜亂無章，認為只要在收復地重新整隊後，就能繼續追擊。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳亦偉）1111003