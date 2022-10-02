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克宮威脅動用核武 美媒披露白宮考量斬首除蒲亭

2022/10/2 21:43（10/2 22:24 更新）
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新聞週刊報導，因應俄羅斯核武威脅，美國計畫的行動中包括直搗克里姆林宮狙殺俄國總統蒲亭（圖）。（圖取自twitter.com/kremlinrussia_e）
新聞週刊報導，因應俄羅斯核武威脅，美國計畫的行動中包括直搗克里姆林宮狙殺俄國總統蒲亭（圖）。（圖取自twitter.com/kremlinrussia_e）
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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭上月揚言動用核武。新聞週刊引述美國軍方消息人士透露，因應莫斯科核武威脅，美國計畫採取的行動中包括非核武選項的斬首行動，即直搗克里姆林宮狙殺蒲亭。

俄羅斯駐美大使館則抨擊新聞週刊報導中所謂的斬首說是「妄想」，並稱文中所提美國對俄國核子攻擊的可能回應，是「瘋狂的選項」。

新聞週刊在報導中表示，美國軍方消息人士透露，對於克宮的核武威脅，華府的因應行動包括調動潛艦和B-52轟炸機。

然而，他們強調非核軍事選項也非常重要，包括動用傳統武器和特殊行動，以及網路和太空攻擊，另外還包括深入克里姆林宮核心，直取蒲亭性命。

新聞週刊引述知情人士表示，拜登曾說過，一旦俄羅斯發動核子攻擊，美國將「強力回應」，但對於美國核武扮演的角色，以及威懾蒲亭最有效的方式為何，拜登政府內部和他的部分軍事顧問看法分岐。

知情人士表示，一旦蒲亭踰越界線動用核武，拜登傾向使用非核選項。官員對此並非不認同，而且他們無人主張動用核武進行先制攻擊，但他們也表示，要在第一時間嚇阻蒲亭動用核武，美國就必須明說會以其人之道還治其身，而且不會因害怕付諸行動而縮手。

美國戰略司令部（Strategic Command）人士告訴新聞週刊：「好幾個月來，我們已針對各種不同情況進行兵推。從俄羅斯對西歐發動核武攻擊，到莫斯科在高海拔處引爆核子爆炸，產生電磁脈衝，導致電網全面崩潰。」

這名人士指出，後者特別令人憂心，因為這樣的攻擊雖踰越核子的界線，但並非實際對地面發動攻擊，而不等同於傳統的核攻擊。這讓美國是否應該自動以核武來回應的考量更加複雜。

美國國防威脅降低局（Defense Threat Reduction Agency）先進系統暨概念辦公室（Advanced Systems and Concepts Office）首席科學家史考拉斯（James Scouras）表示：「並非所有的核子戰爭都會造成巨大災難，有些可能只帶來很少傷亡，像是只在高海拔處引爆，可能涉及電磁脈衝（EMP）的攻擊，或不同的示威型攻擊。」

不過，他也坦承，目前對電磁脈衝的研究還不足以了解這種攻擊造成的所有衝擊，也無法判定電磁脈衝在嚇阻戰略扮演的角色。

報導中表示，美俄雙方並非只有電磁脈衝一個選項，還有小型核武選項，比如說為美國彈道飛彈潛艦上的三叉戟飛彈（Trident）研發爆炸當量低的新式核彈頭，不少戰略家認為這可以運用在有限度回應，而不致引發全面的核子戰爭。

一名退役海軍官員今年8月告訴新聞週刊，彈道飛彈潛艦一天24小時全天候處於警戒狀態，隨時可以打擊。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1111002

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