俄軍逮捕札波羅熱電廠廠長 烏克蘭指危及核安

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圖為9月1日在國際原子能總署訪問札波羅熱核電廠期間，一輛俄羅斯裝甲車停在核電廠外。（路透社）

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（中央社基輔1日綜合外電報導）負責俄軍占領下札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠運作的烏克蘭國家核電公司（Energoatom）今天表示，核電廠廠長穆拉修夫被俄軍巡邏隊逮捕，此事危及電廠安全。

烏克蘭國家核電公司負責人柯亭（Petro Kotin）發表聲明說，穆拉修夫（Ihor Murashov）在當地時間昨天下午4時前後從歐洲最大的札波羅熱核電廠驅車前往安赫德鎮（Enerhodar）途中被捕。

柯亭在通訊平台Telegram貼文說，「他被押下座車，然後被蒙上雙眼，載往不明地點」；並說目前還沒有穆拉修夫的消息。

札波羅熱電廠是俄軍入侵烏克蘭7個月來的攻占重點，俄、烏兩國互指對方砲擊電廠，製造核災風險。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）呼籲將電廠四周地區非軍事化。廠內員工是烏克蘭人。

上述柯亭的貼文說，穆拉修夫對電廠的「核子安全與輻射安全負有主要和專屬責任」，他如今被捕「已危及這座烏克蘭和歐洲最大核電廠的作業安全」。

柯亭要求俄軍「立即停止對電廠管理和人事的核子恐怖主義作法」，立即釋放穆拉修夫。（譯者：張佑之/核稿：戴雅真）1111001