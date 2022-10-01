烏克蘭申請加入北約 排除與蒲亭對話
2022/10/1 06:51（10/1 07:38 更新）
烏克蘭總統澤倫斯基（圖）9月30日宣布申請加入北約，並排除與俄羅斯總統蒲亭對話。（路透社）
（中央社基輔30日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天宣布申請加入北大西洋公約組織（NATO），並排除與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）對話。
路透社報導，蒲亭在莫斯科舉行慶祝儀式，宣告烏克蘭4個占領區為俄羅斯領土後，澤倫斯基簽署申請加入北約組織的文件。
澤倫斯基在上傳Telegram的影片中指出：「我們正採取決定性的步驟，申請快速加入北約組織。」
在影片中，穿著戰鬥迷彩服的澤倫斯基宣布申請加入北約組織並簽署文件，身旁陪同的是烏克蘭總理和國會議長。
俄羅斯宣告納入版圖的為烏克蘭東、南部的盧甘斯克（Luhansk）、頓內茨克（Donetsk）、札波羅熱（Zaporizhzhia）和赫松（Kherson）等4區。（譯者：徐睿承）1111001
俄強併烏克蘭4州 澤倫斯基：蒲亭在位就不會與俄協商
（中央社基輔30日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天指出，只要俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）掌權在位的一天，他就不會與俄國協商。
法新社報導，澤倫斯基表示：「只要蒲亭仍是俄羅斯聯邦的總統，烏克蘭就不會與俄國展開任何協商。我們將只會與新總統協商。」
在澤倫斯基發表上述談話前，蒲亭今天在克里姆林宮簽署文件，將俄軍占領的烏克蘭4州領土正式納入版圖，宣告「俄國有4個新地區」。（譯者：陳正健）1110930
（中央社製圖）
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