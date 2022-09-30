蒲亭簽署併烏克蘭4州 稱貪婪西方想讓俄羅斯成殖民地

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（中央社莫斯科30日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天已在克里姆林宮簽署文件，將俄軍占領的烏克蘭4州領土正式納入版圖，他宣稱「貪婪」的西方國家想要把俄羅斯變成它們的殖民地。

蒲亭在克里姆林宮聖喬治廳（St. George's Hall）演說指出，他要烏克蘭和西方國家的每個人聽好，頓巴斯地區（Donbas）的人民將永遠是俄國公民，「烏克蘭4州民眾已經做出他們的選擇，就是透過公投決定加入俄羅斯聯邦」。

蒲亭表示，基輔當局應該要「非常尊重這種意願表達」。他還說，俄國將動用一切手段保衛自身領土，「提供我們人民安全的生活」。

他指出，俄羅斯會重建城鎮和村莊的殘垣斷壁，並發展當地的基礎設施、醫療和教育等建設。

蒲亭說，俄國將加強維安，好讓所有公民「感受到強大祖國的全力支持」。

蒲亭重申，從蘇聯解體以來，西方就一直試圖使俄國屈服。西方國家想要用新的貨幣和科技發展來控制俄國，他還表示俄國正被西方國家以「取消文化」（cancel culture）的手段對付。

他也提到，「他們對於有這麼一個富裕的國家存在而感到不安」。蒲亭意指俄羅斯豐富的礦藏及其他資源。

蒲亭形容西方國家相當貪婪，想要讓俄國變成它們的殖民地。他聲稱，這就是為什麼西方會對俄羅斯發動「混合戰」，還說「它們不想視我們為一個自由社會，它們想把我們看成一群奴隸」。

蒲亭更指控美國和英國進行蓄意破壞的行動，他稱英國人為盎格魯撒克遜人（Anglo-Saxons），且協助「籌劃針對北溪天然氣海底管線的爆炸事件」。

他提到美國「殘忍的」軍隊，並譴責北大西洋公約組織（NATO）的擴張。

蒲亭結束演說後，他和俄國指派的烏克蘭4州首長共同簽署入俄正式文件，每一名代表被介紹時，在場政要人士就給予熱烈掌聲。（譯者：戴雅真/核稿：陳彥鈞）1110930