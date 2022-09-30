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假公投落幕 蒲亭宣布將烏克蘭4州納入俄羅斯版圖
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假公投落幕 蒲亭宣布將烏克蘭4州納入俄羅斯版圖

2022/9/30 20:43（9/30 20:54 更新）
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俄羅斯總統蒲亭30日宣布，將俄軍占領的烏克蘭4州領土正式納入版圖。（圖取自twitter.com/kremlinrussia_e）
俄羅斯總統蒲亭30日宣布，將俄軍占領的烏克蘭4州領土正式納入版圖。（圖取自twitter.com/kremlinrussia_e）
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（中央社莫斯科30日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天在克里姆林宮宣布，將俄軍占領的烏克蘭4州領土正式納入版圖，他說「俄國有4個新地區」。

俄羅斯被控打算吞併烏克蘭東、南部的盧甘斯克（Luhansk）、頓內茨克（Donetsk）、札波羅熱（Zaporizhzhia）和赫松（Kherson）等4州。

上述4州於9月23日至27日間舉行入俄公投，莫斯科當局扶植的4個當地政府聲稱，多數民眾支持加入俄羅斯聯邦，但烏克蘭和西方國家稱上述公投為「騙局」。

美國總統拜登（Joe Biden）已承諾，美國絕對不會承認俄羅斯對烏克蘭主權領土的主張。一旦俄國吞併烏克蘭的地區，美國準備實施新的制裁。（譯者：陳正健/核稿：陳彥鈞）1110930

（中央社製圖）
（中央社製圖）
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