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烏克蘭將強勢回應俄國兼併 開國安會做重大決策

2022/9/30 12:34（9/30 12:42 更新）
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圖為烏克蘭總統澤倫斯基。（路透社）
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（中央社基輔29日綜合外電報導）俄羅斯計劃兼併4個烏克蘭地區，烏克蘭總統澤倫斯基警告將有「激烈」回應，官員透露明天將召開緊急國安會，預料將做出「重大決策」。

克里姆林宮表示，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）30日將簽署文件，宣告俄國兼併在烏克蘭控制的地區。俄羅斯在這些地區舉行公投，但遭烏克蘭與西方國家批為騙局。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）辦公室表示，烏克蘭國家安全與國防事務委員會（National Security and Defence Council）明天將召開會議。

國安會秘書長丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）告訴烏克蘭1+1電視台，這場會議將做出「對我國十分重要、我認為事關重大的決策」，但沒有提供細節。

澤倫斯基一再表示，所謂的入俄公投並不合法，警告烏克蘭將強勢回應。

澤倫斯基說：「他們（公投）沒有用，不會改變實際現況。烏克蘭的領土完整性將會恢復。我們對俄羅斯承認公投結果的反應會非常激烈。」（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1110930

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