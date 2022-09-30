蒲亭發布總統令承認烏南札波羅熱和赫松獨立 將吞併4州

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根據29日晚間發布的總統令，俄羅斯總統蒲亭已承認烏克蘭札波羅熱州和赫松州獨立。（圖取自克里姆林宮網頁kremlin.ru）

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（中央社莫斯科29日綜合外電報導）根據今天晚間發布的總統令，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）已承認烏克蘭札波羅熱州（Zaporizhzhia）和赫松州（Kherson）獨立，為正式併入俄羅斯鋪路。

綜合法新社和路透社報導，蒲亭明天將在克里姆林宮主持儀式，宣布將占領的烏克蘭4州納入俄國版圖，而烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，俄國必須阻止蒲亭，避免戰爭造成最具破壞性的後果。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）也發出警告，稱計劃中的吞併是「危險的升級」，危及和平前景。

蒲亭在總統令中表示，「我下令承認」位於烏克蘭南部的札波羅熱州和赫松州「主權和獨立」；俄國準備明天正式吞併這兩州及頓內茨克州（Donetsk）和盧甘斯克州（Luhansk）。

儘管這個月俄國在戰場上遭遇重大逆轉，蒲亭還下達部分動員令，徵召30萬名後備軍人前往烏克蘭前線，招致俄國民眾不滿，但蒲亭仍擴大入侵烏克蘭。

澤倫斯基今晚發表演說表示：「俄國一個人想要繼續這場戰爭的代價是，俄國社會將失去正常的經濟、有價值的生活或對人道主義價值的任何尊重。」

澤倫斯基說：「仍然可以阻止這場戰爭。但要阻止戰爭，我們必須阻止俄國那個比起性命更想要戰爭的人。你們的性命，俄羅斯公民。」

俄國計劃吞併烏克蘭東部和南部地區之際，烏克蘭和西方國家表示，俄國在占領的頓內茨克、盧甘斯克、赫松和札波羅熱州舉行假公投，逼迫烏克蘭公民在槍口下投票。俄羅斯控制的這些領土超過9萬平方公里，約占烏克蘭總面積的15%，相當於匈牙利或葡萄牙領土面積。（譯者：陳昱婷/核稿：李佩珊）1110930