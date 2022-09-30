克宮將併吞烏克蘭俄占區 UN秘書長、美國務卿譴責

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（中央社紐約聯合國總部/華盛頓29日綜合外電報導）聯合國（UN）秘書長古特瑞斯今天譴責俄羅斯計劃宣布納入在烏克蘭占領的土地，美國國務卿布林肯也指控俄國假借入俄公投來「掠奪土地」。

俄國2月24日發動侵略後，近來在部分掌控的烏克蘭赫松（Kherson）、盧甘斯克（Luhansk）、頓內茨克（Donetsk）、札波羅熱（Zaporizhzhia）4州發起是否脫離烏克蘭並加入俄國的為期5天公投，公投9月27日落幕，莫斯科扶植的4個政府完成計票後都稱選舉勝利。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天表示，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）明天將在克里姆林宮舉行簽署儀式，將俄羅斯掌控的烏克蘭4州領土正式納入版圖。

法新社報導，古特瑞斯（Antonio Guterres）今天形容俄國併入烏克蘭領土，將使情勢「危險升級」，且「不見容於現代世界」。

他在聲明中說：「任何推行併入烏克蘭頓內茨克、盧甘斯克、赫松、札波羅熱地區的決定，都不具備法定價值且應受譴責，不應被接受。」

古特瑞斯還說，基於使用武力來併吞一國領土的行為，違反了聯合國憲章和國際法。

他表示，俄羅斯是在俄軍占領下的戰爭期間，以及烏克蘭本身的憲法架構外，於俄占區舉行備受批評的公投，「不能被稱為真正的民意表現」。

古特瑞斯說：「俄羅斯聯邦是安全理事會（Security Council）5個常任理事國之一，肩負尊重聯合國憲章的特殊義務。」

「俄國做出繼續行動的任何決定，將進一步危及和平前景。」

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也發布聲明表示：「克宮的假公投無法掩飾形同掠奪烏克蘭土地的深層企圖。」

「俄國代理人主導的這場表演不具合法性且違反國際法，且公然輕蔑國際和平與安全的原則。」

布林肯並重申，美國「現在與未來永不承認這些假公投的合法性或結果，或俄國聲稱併入烏克蘭領土的作為」。（譯者：楊昭彥）1110930