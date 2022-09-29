北溪管線疑遭人為破壞 事發地周邊發現俄軍支援艦艇

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丹麥軍方拍攝的照片顯示，波羅的海3個漏氣點的海面出現大面積氣泡，位置就在波蘭以北的瑞典和丹麥經濟區。（Danish Defence Command/Forsvaret Ritzau Scanpix/via 路透社）

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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）俄羅斯從波羅的海連結德國的2條北溪天然氣管線26日疑發生爆炸，歐盟與周邊幾個國家認定是人為攻擊。歐方官員26、27日觀察到事發點周邊有俄國海軍支援艦艇出現。

美國有線電視新聞網（CNN）引述知情的西方情報圈指出，目前不清楚這些俄方船艦與天然氣管線爆炸有無關聯，一名情報官員表示，上週就觀察到俄國潛艦出現於事發點不遠處。

2名丹麥軍方官員表示，俄國船隻會定期在這個地區作業，俄軍支援艦艇出現事發地附近不代表爆炸是俄國所為。不過CNN所引述的歐方與美方官員相信，俄國是區域內唯一既有能力又有動機蓄意破壞管線的國家。

目前丹麥與瑞典都展開調查，但因安全考量仍未前往現址勘查，由於管線內的壓力仍讓調查人員難以靠近，丹麥政府正進行評估，有可能需要近2週後調查才能上軌道。丹麥與瑞典總理昨天都公開宣稱北溪管線漏氣很可能是蓄意破壞所致，瑞典國安單位今天在聲明裡說「不排除有外來勢力在幕後」。

德國之聲（DW）指出，北溪1、2號管線26日出現3起原因不明漏氣，漏氣前地震學家記錄到2起大爆炸。雖然北溪1、2號目前均無向歐洲輸氣，但管路內仍充滿天然氣。

每日鏡報（Der Tagesspiegel）引述政府消息人士披露，德國安全部門擔心北溪1號有可能再無法使用；另有消息人士指出，如不迅速修復恐大量鹽水流入並腐蝕管路。

俄羅斯外交部表示，他們要請聯合國安理會就北溪天然氣管路損壞問題開會。

俄羅斯的北溪1號和北溪2號兩條輸氣管共3個位置在同一天損壞，漏氣區域在丹麥與瑞典之間的波羅的海海域。（中央社製圖）

「紐約時報」指出，部分專家評估恐需數月才能進入並修復北溪1、2號管線，目前各方對管線破壞究竟何人所為各有不同臆測，但關於管線可能遭攻擊的消息加劇人們對歐洲入冬後能源短缺問題的隱憂。

波蘭與烏克蘭公開譴責俄國，俄國則指向美國，克宮與白宮均怒駁指控。紐時所引述的美方官員與外部專家不排除是烏克蘭或其中一個波羅的海國家所為，因為這些國家長久以來就反對北溪天然氣管線，會樂見管線被廢或藉此對外發出信號。

紐時指出，部分歐洲與美方官員今天保持審慎，認為現在認定管線被毀的幕後黑手是俄國還太早。俄國總統蒲亭喜歡展現出供氣與否全在他手的姿態，但管線要能維持在正常狀態，斷供與否才能當作籌碼。

美方有官員提醒，出事一律把矛頭指向俄國有出錯的時候。今年7月阿爾巴尼亞遭大規模網攻，當時華府普遍認定是俄國為打擊北約所為，但官員本月查出禍首是伊朗。

有消息稱地震儀記錄到的2起爆炸指向爆裂物是由潛艇、水面船隻或飛機投放，顯示應是某一國家所為，但也有華府官員不排除爆炸出自非政府方面的團體。

隨俄國2月24日揮師侵烏，德國旋即擱置去年底才竣工的北溪2號啟用，俄國則於8月底關閉北溪1號輸氣。目前歐陸多國正紛紛另覓為家戶與企業供暖、發電的燃料應對入冬。（譯者：陳亦偉）1110929