莫斯科發出核威脅 俄烏戰爭瀕危險臨界點

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（中央社烏克蘭克拉莫托斯克28日綜合外電報導）儘管俄羅斯繼續在烏克蘭遭遇挫敗，但這場戰爭最危險的時刻可能正在逼近。克里姆林宮料將在本週內宣布烏東4個占領地區舉行的「假」公投已讓它們成為俄國領土。

美國有線電視新聞網（CNN）國際安全事務主編華爾希（Nick Paton Walsh）撰文分析稱，按國際法，這項公投根本非法，烏克蘭、美國和北大西洋公約組織（NATO）其他國家都不會接受。但上述情況依然會發生，莫斯科很可能藉此放大這一騙局背後的核心威脅，即俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）上週末公開提出的警告：莫斯科保留「全面保護」已正式納入其領土地區的權利。

莫斯科的威脅明顯就是核威脅。俄羅斯總統蒲亭上週便警告，如有需要，俄羅斯將「動用所有可動用的武器」，回應他所謂的北約核威脅。

這導致華盛頓所傳遞的訊息發生令人恐懼的變化。

連月來，西方官員對任何核武衝突的說法都不以為意，甚至考慮都不考慮。如今美國總統拜登及內閣要員被迫公開發出威懾和有所準備的訊息，以安撫盟國以及地球上幾乎所有其他人。

華爾希指出，美國政府如今認為必須公開警告俄羅斯，動用核武器是個餿主意。活在這樣一個時代真令人不安，冷戰時期維持平靜的保證互相毀滅原則，似乎已經失效。

他說：「我們面對的是一個想塑造瘋子形象的俄羅斯，若輸掉這場戰爭，他們準備讓每個人都失去一切。」

與長期觀察俄羅斯徵兵的人所預料的一樣，蒲亭下令局部動員充滿災難：「錯誤」的人被徵召入伍，富人逃跑，窮人數量超過其他所有人。

莫斯科過去6個月內若不能充分裝備其正規軍，這數以萬計未經訓練且可能心不甘情不願的新兵如何在前線獲得補給和裝備？這一關鍵問題至今仍沒有答案。

危機不必等到新動員的人被裝在棺木裡送回來才出現，動員的混亂情況連克里姆林宮的宣傳大將們也看不下去。官媒「今日俄羅斯」（RT）總編輯西蒙尼揚（Margarita Simonyan）在推特發文，為那些被錯誤派往前線的父親、兒子或丈夫抱不平。

過度熱心的地方官員或許該為徵兵錯誤負責，但這一切背後，是戰爭及駭人聽聞的執行手法讓俄羅斯淪落到這步田地。莫斯科的菁英們承認動員出現災難，有點像在批評領袖本人，這很罕見。

所有這一切都讓蒲亭變得比他剛輸掉戰爭時要弱很多。更糟的是，他正面臨可能是前所未有的內部異議。蒲亭的地位取決於實力，而他現在幾乎完全缺乏這種實力。強行動員老人和不情願的年輕人，不太可能改變戰場上的頹勢。

華爾希警告，不要指望蒲亭的核心圈子會改變。他們都沾滿這場戰爭的血腥，而且在蒲亭掌權的22年裡，他沒有明顯的繼任者；也不要指望任何最終取代他的人會為了和平及經濟復甦而改弦易轍。任何繼任者都可能採取更魯莽的做法來證明自己的能力。

他說：「因此我們只剩下一個輸不起的蒲亭，在常規武力所剩不多的情況下，他可能求助於其他工具來扭轉這一災難性局面。」

蒲亭可能對烏克蘭部分地區進行地毯式轟炸，在許多城鎮看起來已發生這種情況。他也可能訴諸於化學或生物武器，儘管使用地點會離俄羅斯邊界太近，且將引起國際間強烈反應

接著就是核武，這個選項一度難以想像，承諾會付諸實施似乎很瘋狂。但這也為蒲亭帶來風險，除了可能面臨北約軍事報復，一支沒有足夠數量飛機或無法為戰車提供足夠燃料的軍隊，會有不少問題。俄軍可能擔心它無法執行精準、有限且有效的戰術核打擊。

蒲亭本人可能會擔心，他對權力的控制逐漸減弱，無法掌握一個足夠穩固的指揮系統，能確實服從發射核武器的命令。

在眼前的日子裡，人們很容易將莫斯科擴大主權訴求和耀武揚威視為一個帝國在做垂死的掙扎。而對蒲亭來說，這是個非贏即輸的時刻，他看不到自己會輸的未來。（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1110928