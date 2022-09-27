聯合國：俄烏皆涉侵犯人權 法外處決和酷刑恐構成戰爭罪

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聯合國人權事務高級專員公署指出，在戰俘和非戰鬥人員處境方面，俄羅斯、烏克蘭都有違反人權法和國際法情事。圖為烏克蘭伊久姆警察局中懸掛紙板及防毒面具，一名烏克蘭軍人稱這裡曾被俄軍作為酷刑室。（路透社）

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（中央社日內瓦27日綜合外電報導）聯合國人權事務高級專員公署今天表示，俄羅斯侵略烏克蘭已經造成嚴峻人權狀況，引發廣泛侵害情事，包括法外處決和酷刑，這可能構成戰爭罪。

路透社報導，聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）在報告中指出，俄軍和附隨武裝團體對被拘留者施以酷刑和虐待，這尤其令人憂心，但同時表示，俄、烏都有侵犯人權情事發生。

OHCHR還表示「高度關切」各核電廠附近或廠區內的「巨大風險」，並且呼籲立即採取行動，讓俄軍占領的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠非軍事化。

這份報告根據聯合國烏克蘭人權觀察團（United Nations Human Rights Monitoring Mission in Ukraine）於2月1日至7月31日間的工作完成。莫斯科和基輔都否認侵害人權的指控。

OHCHR強調，將就俄羅斯武裝部隊遭控在基輔州、蘇米州（Sumy）、哈爾科夫州（Kharkiv）非法殺害平民一事繼續進行記錄和查證。

報告指出，占領區也至少發生6起平民疑與俄方合作，被當成叛國而遭到殺害案件。

OHCHR指出，在戰俘和非戰鬥人員處境方面，俄、烏雙方都有違反人權法和國際法情事，涉嫌違犯情況包括法外處決、酷刑、虐待、性暴力、忽視公平審判保證、不給予醫療協助、缺乏糧食和飲水、衛生條件惡劣等，「其中有些違犯情況可能構成戰爭罪行」。

與此同時，OHCHR發言人夏姆達薩尼（Ravina Shamdasani）今天同時針對俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）下達動員令不到一週內就發生多達近2400起逮捕事件的可信報告，發出警訊。

夏姆達薩尼在日內瓦告訴記者：「我們對為數眾多人據報已遭逮捕深感不安。」

俄羅斯當局打壓不滿烏克蘭戰爭聲浪，自從這場衝突於2月爆發以來，已有數以千計抗議人士被捕。

蒲亭升級對烏克蘭戰爭，21日宣布局部軍事動員以來，被捕人數更急速飆升。

夏姆達薩尼表示，據可信報告，俄羅斯全國各地「約有2377名示威者已遭逮捕…並不清楚仍有多少人續被拘留」。

警察觀察團體OVD-Info於24日表示，32個城巿共有至少726人遭到拘留，其中近半發生在莫斯科。

夏姆達薩尼則特別提到隸屬俄羅斯聯邦的南部達吉斯坦共和國（Dagestan）兩天抗議期間爆發警民衝突，「據報有數十人被捕」。

達吉斯坦位在北高加索，以穆斯林人口為主。俄羅斯獨立媒體根據死亡通告統計顯示，陣亡在烏克蘭戰場的達吉斯坦男性人數高於俄羅斯其他地方。

夏姆達薩尼強調，只因行使和平集會和言論自由權而被捕，這構成任意剝奪自由，「我們呼籲立即釋放所有遭到任意拘留人士，並呼籲有關當局遵守國際義務，尊重並且確保人民有言論自由和和平集會的權利」。（譯者：何宏儒/核稿：戴雅真）1110927