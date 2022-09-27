蒲亭動員令促俄國人出走 每日入境喬治亞人數翻倍

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（中央社喬治亞首都特比利西27日綜合外電報導）高加索國家喬治亞的官員今天表示，俄羅斯總統蒲亭為了烏克蘭的戰事而宣布局部動員後，每天從鄰國入境喬治亞的俄國人數近乎翻倍。

法新社報導，自2月24日俄烏開戰以來，喬治亞就是俄國人外逃的主要目的地，蒲亭（Vladimir Putin）宣布動員，又引發新一波前往喬治亞的出走潮。

喬治亞內政部長葛米勞瑞（Vakhtang Gomelauri）告訴記者：「4、5天前，每天有5000至6000人（俄國人）抵達喬治亞，這項數字已成長至每天約1萬人。」

喬治亞統計局6月表示，俄烏戰爭前4個月已有近5萬名俄國人逃到喬治亞。俄國人在喬治亞可免簽證居留一年。

同時期約有4萬人逃到另一個主要目的地亞美尼亞，亞美尼亞對俄羅斯人也不要求簽證。

毗鄰喬治亞的俄國地方內政單位今天表示，大約5500輛汽車等著抵達喬治亞邊界。

喬治亞2008年遭俄羅斯入侵的痛苦記憶猶新，如今俄國人大舉湧入，讓喬治亞五味雜陳。

當年的戰爭導致喬治亞分裂。在歐洲聯盟（EU）斡旋停火後，俄軍駐紮在喬治亞兩個分離主義地區，克里姆林宮則承認它們獨立。（譯者：楊昭彥/核稿：劉淑琴）1110927