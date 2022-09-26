俄國動員引不滿傳槍擊和自焚 克宮承認有些錯誤

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（中央社莫斯科26日綜合外電報導）俄羅斯升級對烏克蘭戰爭而進行軍事動員，引發不滿，今天傳出槍擊、試圖自焚等，就連遭嚴密控制的內高加索地區也出現大規模抗議。克宮承認，動員過程發生「一些錯誤」。

路透社報導，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）升級對烏克蘭的軍事行動，他21日頒布部分動員令後，許多徵兵辦公室遭到攻擊。這項軍事動員令同時引發俄羅斯2月入侵烏克蘭以來最新一波逃亡潮。

●西伯利亞動員中心爆槍擊 徵兵官員情況危急

西伯利亞伊爾庫次克州（Irkutsk）今天發生槍手在徵兵中心開槍傷人事件，一人遭到拘留。

上傳社群媒體影片顯示，開槍男子告訴警察，他是25歲的茲寧（Ruslan Zinin）。他在伊爾庫次克州烏斯季伊利姆斯克鎮（Ust-Ilimsk）朝徵兵辦公室開槍。另一段影片顯示，他在徵兵辦公室至少開了一槍。

伊爾庫次克州州長科布澤夫（Igor Kobzev）在Telegram發布訊息稱，一名軍中政委在槍擊中受傷，情況危急。槍手立刻被捕，「一定會受到懲罰」。

●高呼「我不要到烏克蘭作戰」 試圖自焚男被帶走

媒體上有消息指出，在莫斯科東南方約185公里的利珊（Ryazan），一名試圖在巴士站自焚男子高喊「我不要到烏克蘭作戰」後，被用救護車送走。

●當局嚴控內高加索 罕見出現大規模反對意見

隸屬俄羅斯聯邦的達吉斯坦共和國（Dagestan）和雅庫提亞共和國（Yakutia）週末都傳出抗議徵兵事件。兩地都已經為烏克蘭戰爭投入不成比例兵員。

人權團體OVD-Info表示，達吉斯坦共和國首府馬哈奇卡拉（Makhachkala）昨天至少有101人遭到拘留。

●克宮：動員期間發生「一些錯誤」

克里姆林宮今天承認，為烏克蘭軍事行動而動員預備役軍人，過程中發生了「一些錯誤」，並且強調沒有決定關閉邊境。

法新社報導，克姆姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴記者：「事實上，發生了一些違反動員令的案件。一些州長正積極改正情勢，我們希望所有錯誤都會獲得改正。」

有關外傳當局計劃阻擋符合徵兵條件男性離開國境的說法，他告訴記者，「沒有決定」關閉俄羅斯邊境。

●不想當砲灰 動員令引發車潮湧入免簽喬治亞

俄羅斯頒布軍事動員令後，數以千計俄羅斯男性大舉逃出國境，其中許多服役年齡男性湧入高加索國家喬治亞。

報導指出，俄、喬邊境車龍長達20公里。23歲的尼基塔（Nikita）在卡茲貝基（Kazbegi）邊境通行站喬治亞一側告訴法新社：「我別無選擇，只能逃離俄國。究竟為何我必須被捲入這場瘋狂的戰爭？我不想當砲灰，我不想當謀殺犯。」

38歲的丹尼斯（Denis）表示：「我們的總統想要我們所有人捲入這場自相殘殺的戰爭，他的宣戰完全不合法。我想要逃亡。對我而言，我不是來喬治亞度假，而是來移民。」

根據喬治亞6月統計數據，俄國入侵烏克蘭的頭4個月期間就有近5萬俄國人逃往喬治亞。同期間有約4萬人逃往另一個允許俄國人免簽入境的國家亞美尼亞。

●厭惡侵略 前俄軍軍官冒險逃往芬蘭

前俄軍軍官亞歷克斯（Alex）生於克里米亞、曾持有烏克蘭護照。蒲亭頒布部分動員令後，帶著一個皮箱驅車逃往芬蘭的他透露對戰爭備感厭惡，並認為蒲亭終將失敗。

擔心仍在俄國的妻小而不願透露完整姓名的他告訴法新社：「在支持戰爭的俄羅斯公民面前，我不由自主地感到厭惡。」

●芬蘭：週末跨境俄人爆增達1萬7000人

莫斯科宣布軍事動員令後，芬蘭今天指出，週末期間有近1萬7000名俄羅斯人跨越邊境進入芬蘭，較一週前增加8成。

芬蘭東南疆邊防隊長瑞波（Taneli Repo）告訴路透社，今天上午邊境交通情況稍微平靜些，但仍比過去數週繁忙，「車龍還是比疫情爆發以來通常的情況還要長」。

●入俄公投區烏克蘭人憂遭徵召變成俄軍

烏克蘭親俄地方首長23至27日在4個州舉辦入俄公投，其中札波羅熱州（Zaporizhzhia）俄軍占領城市梅利托波爾（Melitopol）的烏克蘭人現在擔心，由於部分居民在槍口威脅下被迫投下公投票，他們可能會遭到莫斯科動員徵召。

梅利托波爾流亡巿長費多羅夫（Ivan Fedorov）在視訊記者會中說：「我們的居民害怕又驚恐，不知道明天會發生什麼事，不知道什麼時候會被徵召入伍變成俄軍。」

費多羅夫說，俄軍在街上抓人，強迫民眾投票，「不只幫自己投，也要替全家人投」、「俄軍進入出租房屋，看到房客就叫他幫登記在同棟建築內的每一個人投票」。

從當地進入基輔掌控區唯一關卡瓦西利夫卡（Vasylivka）先是長達4天不准18到35歲男性通過，昨天更已全面關閉。

●幫俄攻烏雙國籍公民 摩爾多瓦考慮祭制裁

摩爾多瓦親西方總統桑杜（Maia Sandu）今天表示，也擁有俄羅斯護照的摩爾多瓦公民如果接受莫斯科徵召而上烏克蘭戰場，可能被撤銷摩爾多瓦國籍。

摩爾多瓦境內獲莫斯科支持的分離主義聶斯特河沿岸地區（Transnistria）有20萬人擁有摩、俄雙重國籍。

●動員令誤發病患長者 俄當局承諾修正錯誤

蒲亭21日頒布局部動員令時表示，徵召對象僅限於具備「相關」技能或軍事經驗的人，但是徵召令卻誤發給學生、年長者或有病在身人士，引發民怨，當局25日承諾修正錯誤。（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1110926