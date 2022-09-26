俄羅斯民眾逃往喬治亞芬蘭 哈薩克不認俄藉公投兼併烏東

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在俄羅斯頒布軍事動員令加強對烏克蘭戰事後，數以千計俄國男性大舉逃亡躲避徵召。圖為俄羅斯車輛23日湧入芬蘭。（路透社）

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（中央社基輔26日綜合外電報導）在俄羅斯頒布軍事動員令加強對烏克蘭戰事後，數以千計俄國男性大舉逃亡躲避徵召，有車潮湧入喬治亞，還有前軍官逃往芬蘭。前蘇聯國家哈薩克稱，不會承認俄透過公投兼併烏東。

●衛報：俄羅斯動員令 首批徵召者已抵基地

英國「衛報」（The Guardian）引述英國國防部最新更新消息報導，在俄羅斯局部動員令下被徵召的第一批男性，已開始陸續抵達軍事基地。

根據英國國防部，俄國當局已發出數以萬計份徵召文件。英國國防部表示，俄羅斯將面臨提供士兵訓練的行政及後勤挑戰。

英國國防部分析，與許多西方軍隊不同，俄軍會在軍人指派的作戰單位內接受低階初級訓練，而非在專門的訓練機構接受訓練。

●不想當砲灰 俄羅斯動員令引發車潮湧入免簽喬治亞

俄羅斯頒布軍事動員令以加強對烏克蘭的戰事後，數以千計俄羅斯男性大舉逃亡躲避徵召，這是俄羅斯今年2月入侵烏克蘭以來引發的最新一波逃亡潮。

23歲的尼基塔在卡茲貝基（Kazbegi）邊境通行站喬治亞這側的外面告訴法新社記者：「我別無選擇，只能逃離俄國。究竟為何我必須被捲入這場瘋狂的戰爭？我不想當砲灰，我不想當謀殺犯。」

38歲的丹尼斯（Denis）表示：「我們的總統想要我們所有人捲入這場自相殘殺的戰爭，他的宣戰完全不合法。」

影片來源：FRANCE 24 English

●厭惡侵略戰爭 前俄羅斯軍官冒險逃往芬蘭

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）下令局部動員後，一名生於克里米亞、曾持有烏克蘭護照的前俄軍軍官帶著一卡皮箱驅車逃往芬蘭。他受訪時透露，自己對戰爭備感厭惡，並認為蒲亭終將失敗。

在芬蘭一間裝潢簡單的飯店房間內，前俄羅斯軍官亞歷克斯（Alex）告訴法新社記者，「我不願殺害斯拉夫同胞，他們都是我的兄弟姊妹。」

亞歷克斯說，「在支持戰爭的俄羅斯公民面前，我不由自主地感到厭惡。」亞歷克斯說，「烏克蘭是我的故鄉，而俄羅斯是我的家園，現在我的家園正在我的故鄉大開殺戒。」

●烏克蘭親俄4地區入俄公投 步槍配行動票箱逼人投票

俄羅斯掌控的烏克蘭4大地區連續第4天進行所謂公民投票，莫斯科當局希望以此作為併吞領土的依據，不惜以各種手段，甚至出動步槍和行動票箱，逼迫烏克蘭公民在槍口下投票。

這次舉辦加入俄羅斯聯邦公民投票的地區，包括了盧甘斯克州（Luhansk）、頓內茨克州（Donetsk）、赫松州和札波羅熱州（Zaporizhzhia）等4大地區。這次公投為期5天，即將在27日結束。

烏克蘭人和占領區親友聯繫後表示，在入俄公投這段期間，一群持卡拉希尼柯夫突擊步槍（Kalashnikov）男性，陪同一個攜帶著移動投票箱的人，在公寓大樓裡挨家挨戶敲門。根據UkraineWorld發布的影片顯示，攜有槍枝及行動票箱的人員在樓梯間走動。

赫松市兵役處（Kherson City Military Administration）首長魯霍娃（Galina Luhova）告訴華盛頓郵報：「赫松市占領區的公投是在自動步槍槍口下舉行的公投。」

「他們會按公寓的門鈴，如果不開門，他們會拆下大門，要人出來，並在同意加入俄羅斯聯邦那一欄勾記。」

俄羅斯掌控的烏克蘭頓內茨克州等4大地區正進行入俄公投，頓內茨克州東南部城市馬立波民眾25日前往一處投票箱投票。（路透社）

●哈薩克：不會承認俄透過公投兼併烏克蘭東部地區

前蘇聯加盟共和國哈薩克表示，不會承認俄羅斯透過舉行公民投票兼併烏克蘭東部地區。哈薩克也是俄羅斯在中亞的親密夥伴之一。

「基輔獨立報」（The Kyiv Independent）在推特上推文稱，哈薩克不會承認俄羅斯在烏克蘭舉行的偽公投。

推文稱，哈薩克外交部發言人斯馬迪亞羅夫（Aibek Smadiyarov）表示，哈薩克無意承認俄羅斯在赫松州、盧甘斯克州、頓內茨克州和札波羅熱州舉行的假公投。

根據斯馬迪亞羅夫，哈薩克尊重其他國家的「領土完整、主權平等以及和平共處」。

●蒲亭威脅動用核武 澤倫斯基：他並非虛張聲勢

俄羅斯總統蒲亭日前演說威脅動用核武。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）接受美國媒體訪問時表示，蒲亭可能會玩真的。他還提到，烏克蘭在伊久姆（Izium）地區，又發現兩處亂葬崗。

蒲亭上週在全國電視演說中表示，一旦俄羅斯領土完整遭到威脅，政府會使用任何可用的手段保護國家和人民。

路透社報導，澤倫斯基告訴美國哥倫比亞廣播公司（CBS）說：「聽好了，之前或許是虛張聲勢，但現在可能真的會發生。」

另外，澤倫斯基還提到，烏克蘭在其收復的烏東城鎮伊久姆再發現了兩處大型墳場，裡面都埋有數百具屍體，同時呼籲各界持續向俄羅斯施加制裁壓力。

●特拉斯籲盟國堅定立場 持續支持烏克蘭抵禦俄國

英國首相特拉斯（Liz Truss）受訪說，各盟邦應該在俄羅斯侵略烏克蘭戰爭一事堅定立場，需要繼續支持烏克蘭人，且不應聽信俄國總統蒲亭的武力威脅。

特拉斯接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時，呼籲志同道合的民主國家堅定對抗「專制政權」。特拉斯在訪問中表示：「我認為他沒有預期到自由世界的因應力道。」

她還說：「我們不應該聽信他的武力威脅和虛張聲勢。相反地，我們需要做的是繼續對俄國實施制裁並支持烏克蘭人。」

●蒲亭提核武威脅 美國安顧問：已告知俄將有何後果

美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示，如果俄羅斯針對烏克蘭動用核子武器，美國會做出果斷回應，且華府已經向莫斯科當局說明他們將面臨的「災難性後果」。

蘇利文接受美國國家廣播公司（NBC）節目「會晤新聞界」（Meet the Press）訪問時表示：「如果俄羅斯跨越這條線，將帶給俄國災難性後果。美國則會果斷回應。」（譯者：陳正健/核稿：楊昭彥）1110926