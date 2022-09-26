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俄羅斯假公投真併吞？1週內恐正式納入烏克蘭4地

2022/9/26 15:03（9/26 15:46 更新）
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烏克蘭頓內茨克州東南部城市馬立波的公民，25日在一處移動投票箱投票是否併入俄羅斯。（路透社）
烏克蘭頓內茨克州東南部城市馬立波的公民，25日在一處移動投票箱投票是否併入俄羅斯。（路透社）
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（中央社基輔26日綜合外電報導）俄羅斯掌控下的烏克蘭4大地區今天連續第3天進行所謂的公民投票，俄國希望以此作為併吞領土的依據。俄羅斯國會也可能在數天內採取行動，正式確定併吞。

路透社報導，莫斯科當局可能認為，將盧甘斯克州（Luhansk）、頓內茨克州（Donetsk）、赫松州（Kherson）和札波羅熱州（Zaporizhzhia）地區併入俄國後，俄方即得以指稱任何奪回這4地的行動形同攻擊俄國，藉此警告烏克蘭和西方盟國不要輕舉妄動。

烏克蘭和盟邦認為這場公投是騙局，目的是要合理化升高戰事的行為以及俄國最近戰場失利後的動員令。

俄羅斯新聞媒體引述不具名消息人士報導，俄國國會可能最快在29日就合併新領土的法案進行辯論。國營俄羅斯新聞社（RIA）報導，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）可能在30日向國會發表演說。

烏克蘭本月展開反攻並收復大片失土後，俄羅斯倉促舉辦公投。俄國宣稱，此舉能讓這些地區的人民表達他們的觀點。

然而盧甘斯克州州長蓋戴（Serhiy Gaidai）在網路上傳的一段訪問中表示，獲俄羅斯支持的官員帶著投票箱挨家挨戶敲門，如果居民沒有投下對的票，他們的名字就會被刪除。

蓋戴說：「一名女子走在街上，帶著一個看起來像卡拉OK的麥克風，告訴大家要參加公投。」

「（俄方）這些占領軍的代表帶著投票箱敲每間公寓的門。這是無記名投票，對吧？」

俄軍在這4州控制的地區約占烏克蘭領土的15%，大約相當於葡萄牙的面積。

烏軍仍然掌控上述4州的部分領土，包括頓內茨克州約40%地區和札波羅熱州首府。整個前線持續激烈戰鬥，特別是在頓內茨克北部和赫松。（譯者：盧映孜/核稿：施施）1110926

25日馬立波地區一名選舉委員會成員提著移動投票箱造訪當地居民。（路透社）
25日馬立波地區一名選舉委員會成員提著移動投票箱造訪當地居民。（路透社）
（中央社製圖）
（中央社製圖）
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