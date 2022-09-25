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傳俄國會下議院29日研擬法案 欲納入烏東占領區

2022/9/25 13:39
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（中央社倫敦20日綜合外電報導）俄羅斯官方塔斯社（TASS）今天引述匿名消息人士報導，俄羅斯國會下議院「國家院」（State Duma）可能於29日討論一項法案，要將在烏克蘭的占領區併入俄國。

莫斯科昨天在烏克蘭4個被占領區發起入俄公投，基輔當局和西方國家對此表達譴責，並指公投作假，矢言不承認投票結果。

占領區親莫斯科當局已明確表示，他們認為投票已成定局。

塔斯社引述俄國撐腰的烏東分離主義頓內茨克地區（Donetsk）政府領導人普希林（Denis Pushilin）說法，稱當地一旦成為俄羅斯的一部分，他的優先要務不會改變。

塔斯社並援引一名俄國國家院匿名消息人士說法指出，國家院最快可能於29日，也即4個地區公投結束後兩天，討論將烏克蘭部分地區併入俄國的相關法案。

俄羅斯國際傳真社（Interfax）引述一名知情人士說法報導，俄羅斯上議院也可能在同一天考慮這項法案。

俄羅斯新聞社（RIA Novosti）也援引一名未透露姓名的消息人士說法報導，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）可能準備於30日兩院特別聯席會議上發表正式談話。

俄羅斯媒體機構表示，盧甘斯克地區（Luhansk）一名官員在投票進行兩天後宣布投票率為45.9%，札波羅熱（Zaporizhzhia）地區則為35.5%；投票預計將於27日結束。（譯者：紀錦玲/核稿：李佩珊）1110925

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