俄動員掀抗議一夜逾700人被捕 當局對逃兵處10年重刑

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俄羅斯頒布軍事動員令以加強對烏克蘭的戰事後，國內掀起抗議潮，24日晚間有740多人遭拘留。（路透社）

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（中央社基輔25日綜合外電報導）俄羅斯頒布軍事動員令以加強對烏克蘭的戰事後，國內掀起抗議潮，24日晚間有740多人遭拘留。同日蒲亭簽署一項法案，對逃兵和「自願」投降者分別課以最高10年和15年的重刑。

● 俄又用伊朗無人機襲敖德薩 烏飛彈襲赫松傳釀2死

烏克蘭25日表示，南部港口城市敖德薩（Odessa）又遭俄羅斯以伊朗製的無人機攻擊。俄國23日才用伊朗製的無人機攻擊敖德薩，造成兩名平民死亡。

另一方面，在俄軍占領的烏國南部赫松市（Kherson），親俄當局指控基輔軍隊25日以飛彈空襲一間飯店，造成兩人死亡。死者包括立場親俄的烏克蘭前議員卓拉夫科（Oleksiy Jouravko）。

● 俄揚言動用核武 烏克蘭：斷難容忍

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）表示，克里姆林宮說可能使用核武，令人「絕對無法接受」，基輔不會屈服。

另外，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）自2月俄烏戰爭爆發後不久，便要求提供武器給烏克蘭。他提到以色列的鐵穹系統（Iron Dome），此一系統經常用於攔截巴勒斯坦武裝分子在加薩走廊（Gaza）發射的火箭。

澤倫斯基說：「我不知道以色列發生了什麼事。坦白說，我很震驚，因為我不明白他們為什麼不能提供防空系統給我們。」

● 傳俄國欲納入烏東占領區

俄羅斯官方塔斯社（TASS）引述匿名消息人士報導，俄羅斯國會下議院「國家院」（State Duma）可能於29日討論一項法案，要將在烏克蘭的占領區併入俄國。

莫斯科在烏克蘭4個被占領區發起入俄公投，基輔當局和西方國家對此表達譴責，並指公投作假，矢言不承認投票結果。占領區親莫斯科當局已明確表示，他們認為投票已成定局。

俄羅斯國際傳真社（Interfax）引述一名知情人士說法報導，俄羅斯上議院也可能在同一天考慮這項法案。

俄國外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）宣稱，正在舉行入俄公投的烏克蘭地區若被莫斯科兼併，將得到俄國「全面保護」。

● 俄動員令嚇跑百姓 官媒高層也罕見動怒

俄羅斯邊境官員承認，莫斯科當局日前頒布軍事動員令以加強對烏克蘭的戰事後，有大量車潮試圖跨越邊境前往喬治亞。而根據路透社，21日以來，人們為了跨越邊境進入蒙古、哈薩克、芬蘭或喬治亞，不惜排上好幾小時的隊伍。

動員命令也促使俄國各地民眾上街抗議。根據獨立監督組織OVD-Info資料，21日當天全俄羅斯38個城鎮有超過1300名抗議民眾遭逮捕，24日晚間從聖彼得堡（St. Petersburg）到西伯利亞（Siberia）的逾30座城鎮有740多人遭拘留。

動員令除了引發出走、抗議潮，徵兵官員向錯誤對象發送徵召文件，更罕見引來親克里姆林宮官媒新聞從業人員的批評。有報導指出，一些不具軍事經驗或已過徵兵年齡的男性收到徵召文件，加劇了民間憤怒情緒。

俄羅斯國會上下兩院議長25日就一系列與動員有關的投訴，敦促地區官員掌握情況並迅速解決引發眾怒的「過度行為」。

圖為俄羅斯車輛23日湧入芬蘭。（路透社）

● 俄對逃兵和自願投降者課重刑

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）3天前宣布為烏克蘭戰事「局部」動員後，24日又簽署一項法案，對逃兵和「自願」投降等戰時行為分別課以最高10年和15年的重刑。

基於道德或宗教原因拒服兵役者，則可能面臨長達3年的牢獄之災。新法也規定，在戰時和動員期間搶劫者，最高可處15年徒刑。

蒲亭也簽署另一項法案，規定非俄羅斯人若加入俄國軍隊，就更容易獲得俄國公民身分。

● 澤倫斯基勸降俄軍

澤倫斯基24日晚間發表談話，向俄羅斯人喊話，稱蒲亭故意「讓公民去送死」。

法新社報導，澤倫斯基用俄語勸降莫斯科軍隊，他說，「你們將受到文明對待…沒有人會知道你們投降的狀況」，「拒絕徵召，總好過以戰犯身分客死異鄉。寧可逃避可恥的動員，也不要因參與侵略戰爭而受傷殘廢，之後還要在法庭上被追究責任」。

俄羅斯剛頒布部分動員令之際，俄國國防部24日宣布，已免除國防部副部長布加柯夫（Dmitry Bulgakov）的職務。他是俄軍掌管後勤的最高層級將領，烏軍最近取得進展，暴露出俄軍面臨嚴重後勤問題。

● 俄外長批西方意圖摧毀俄羅斯

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）24日就烏克蘭戰爭嚴厲批評西方國家，他告訴聯合國，美國及其盟國正尋求「摧毀」俄羅斯。

拉夫羅夫在聯合國大會演講中說：「西方官方對俄羅斯的恐懼前所未見，其規模讓人嘖嘖稱奇。」「他們不諱言要讓我們的國家遭受軍事失敗，也不掩飾摧毀和分裂俄羅斯的意圖。」

西方領導人連日譴責俄羅斯入侵烏克蘭之後，拉夫羅夫利用在聯大發言的機會，回擊以華盛頓為首對莫斯科的施壓。

● 又有7艘穀物船離開烏克蘭港口

烏克蘭基礎建設部表示，25日又有7艘載著農產品的船舶離開烏克蘭港口，自聯合國斡旋的黑海（Black Sea）運輸通道在8月初生效後，累計已有218艘穀物船從烏國港口啟程。

基礎建設部在臉書（Facebook）貼文表示，透過穀物通道運輸的農產品總量已來到485萬公噸。

烏克蘭是重要的農業生產國，俄羅斯2月24日入侵後，烏國一度無法從黑海出口，直到穀物協議生效。這份協議承諾讓載運穀物的船隻安全通行。（編輯：楊昭彥/核稿：陳政一）1110925