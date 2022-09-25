莫斯科：烏克蘭遭俄國兼併地區將得到全面保護

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（中央社莫斯科25日綜合外電報導）俄羅斯試圖在聯合國為進行了7個月的戰爭辯護，外交部長拉夫羅夫宣稱，正在舉行入俄公投的烏克蘭地區若被莫斯科兼併，將得到俄國「全面保護」。

路透社報導，烏克蘭東部4個地區正在進行公投，俄羅斯想藉此兼併自2月入侵以來以武力侵占的領土。公投於今天進入第3天，俄羅斯國會可能在幾天內正式確認此事。

烏克蘭及其西方盟國認為這項公投是一場騙局，目的是為合理化戰爭升級以及莫斯科最近在戰場失利後所進行的動員。

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）昨天在聯合國大會發言後，在記者會上稱，正在投票的地區若被俄羅斯兼併，將受到莫斯科「全面保護」。

在被問及俄羅斯是否有理由使用核武器保衛被兼併地區時，拉夫羅夫說，俄羅斯領土「受到國家的充分保護」，包括未來「進一步載入」俄羅斯憲法的領土。

當記者問起為何有這麼多俄羅斯人離開俄國時，拉夫羅夫指出俄羅斯人有行動自由的權利。（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1110925