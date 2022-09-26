厭惡侵略戰爭 前俄羅斯軍官冒險逃往芬蘭

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（中央社赫爾辛基26日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭下令局部動員後，1名生於克里米亞、曾持有烏克蘭護照的前俄軍軍官帶著一卡皮箱驅車逃往芬蘭。他受訪時透露，自己對戰爭備感厭惡，並認為蒲亭終將失敗。

在芬蘭一間裝潢簡單的飯店房間內，亞歷克斯（Alex）告訴法新社記者，「我不願殺害斯拉夫同胞，他們都是我的兄弟姊妹」。他於22日抵達芬蘭。

亞歷克斯說，「在支持戰爭的俄羅斯公民面前，我不由自主地感到厭惡」。

亞歷克斯因擔心還在俄國的妻小，受訪時不願透露完整身分。

他說，「他們（妻小）就是人質，一旦我露臉，他們就會進監牢。」

亞歷克斯曾持有烏國護照，他為從軍搬到俄國，並放棄原有的雙重國籍。

他說，父母都將他視為「叛徒」，還說就算他母親向俄羅斯聯邦安全局（FSB）舉報他，他也不會感到意外。

亞歷克斯說，「烏克蘭是我的故鄉，而俄羅斯是我的家園，現在我的家園正在我的故鄉大開殺戒。」

他說，因為自己「曾在軍隊待過8年…也有軍官頭銜，我將是首先受到（動員令）威脅的對象」。

莫斯科頒布動員令隔天，亞歷克斯參加聖彼得堡（Saint Petersburg）的反動員示威活動，結果發現現場的本國人寥寥可數，從那刻開始，他發現「一切都變了」。

他意識到，自己無法再為俄國做出貢獻，且他認為這個國家終將分崩離析。他說，「我清楚了解俄軍內部的狀態，我深信蒲亭（Vladimir Putin）將會失敗」。

動員令頒布後，芬蘭東部邊界湧現跨境車潮，赫爾辛基（Helsinki）23日表示，已在考慮禁止多數俄國人入境。

儘管亞歷克斯可以理解芬蘭政府的擔憂，但他認為這個北歐國家正犯下錯誤，「大多數逃離俄國的人都無意殺人…只是不想為這個政權服務」。

亞歷克斯認為，西方不應認定每個俄國人都要為發動戰爭負責。他正絞盡腦汁，希望將家人救出俄國。（譯者：張欣瑜/核稿：施施）1110926