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動員令誤發給病患長者 俄羅斯當局承諾修正錯誤

2022/9/26 10:12（9/26 11:06 更新）
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俄羅斯日前發布軍事動員令，受徵召的民眾在莫斯科和家人告別。（路透社）
俄羅斯日前發布軍事動員令，受徵召的民眾在莫斯科和家人告別。（路透社）
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（中央社莫斯科25日綜合外電報導）俄羅斯日前發布軍事動員令，要讓更多人投入烏克蘭戰事，然而徵召令卻誤發給學生、年長者或有病在身的人，引發民怨，當局今天承諾修正錯誤。

法新社報導，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）21日頒布局部動員令時表示，徵召對象僅限於具備「相關」技能或軍事經驗的人。

但民眾卻看到不適合服兵役的人也被徵召，有些例子甚至可用荒唐形容，讓許多人大感憤怒。

俄國西南部伏爾加格勒州（Volgograd）一名63歲前軍事人員患有糖尿病，身體、大腦情況都不佳，地方當局仍將他送往訓練營。

同一地區，58歲校務人員法爾廷（Alexander Faltin）沒有任何軍事經驗，同樣收到徵召令。

根據官媒俄羅斯新聞社（RIA Novosti）報導，這兩人後來都已經獲准回家。

俄羅斯國會上議院「聯邦院」（Federation Council）議長馬維彥科（Valentina Matviyenko）今天罕見承認錯誤，呼籲負責監督動員行動的各州州長避免犯錯。

馬維彥科在通訊軟體Telegram發布聲明說：「不正確的動員案例…正在社會引起激烈反應，這是理所當然的。」

根據西北部列寧格勒州（Leningrad）州長卓茲登柯（Alexander Drozdenko）今天在地方政府官網上發布的聲明，他要求當地各區行政首長「親自管控居民請願，處理每件案子」。

伏拉迪米爾州（Vladimir）州長阿伏捷耶夫（Vladimir Avdeev）昨天也表示，「任何錯誤被徵召的人員都將回家」。

這些錯發徵召令的例子都被描述為獨立個案，但俄國當局談論這些例子的事實，指向民怨程度已引發關切。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1110926

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