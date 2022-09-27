躲避蒲亭動員令逃往蒙古 俄羅斯人棲身青年旅館

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（中央社烏蘭巴托/哈薩克首都阿斯塔納27日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭宣布局部動員令後，數以千計俄羅斯人穿越邊界逃往蒙古，躲避被徵召赴烏克蘭前線作戰，對試圖保持中立的烏蘭巴托當局帶來進一步壓力。

鄰近的哈薩克總統則表示，將確保逃往該國避免被徵召俄羅斯人的安全。

隨著俄羅斯人躲避蒲亭動員令，逃難到哈薩克，哈薩克總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）今天表示，哈薩克政府將確保「對局勢感到無望」而逃到該國的俄羅斯人的安全。

俄羅斯新聞媒體引述托卡葉夫表示：「近來不少人從俄羅斯過來。他們大多數人是因為對局勢感到無望而離開。我們必須照顧他們，確保他們的安全。」

法新社報導，俄羅斯人在以蒙古族為主的布里亞特自治共和國（Buryatia）邊界城鎮恰克圖（Kyakhta）大排長龍。他們表示，蒲亭宣布局部動員令讓他們別無選擇。

其中一人說：「我的國家開始展開局部動員。我覺得這對社會有不利的影響。我們在俄羅斯這邊的邊界等了很久，大約等了16小時。」

在蒙古首都烏蘭巴托開青年旅館，接待背包客住宿的巴圖（Suren Bat-Tur）也幫忙布里亞特的朋友，躲避動員徵召。

自從蒲亭宣布動員令後，這家青年旅館湧入許多俄羅斯人。巴圖說，他已經拒絕了數十床的預定。

巴圖說：「我想要幫他們…現在他們正在找一些建築、或農場的工作，如此一來，待在這裡的期間可以找點事做。」

40歲的亞歷西（Aleksey）上週末隻身穿越邊界來到蒙古，把妻子和3名子女留在俄羅斯。他在深夜搭乘觀光巴士抵達，車上擠滿了其他的俄羅斯青年。

「很多年輕人，很多人試圖逃離蒲亭。」亞歷西打算待在蒙古，等待俄羅斯的情勢好轉。

亞歷西說：「我們不是害怕，但是為什麼我們要在烏克蘭打仗。倘若其他國家攻打俄羅斯，我們會為我們的國家打仗。但為什麼我們要去烏克蘭。為了什麼？」

雖然蒙古民眾抗議俄羅斯入侵烏克蘭，但蒙古政府本身嚴守中立。

位居內陸的蒙古，幾乎全數仰賴俄羅斯的石油和天然氣。俄羅斯計畫興建借道蒙古輸往中國的天然氣管線計畫中，蒙古預期將從這項計畫受惠。

蒙古總統呼日勒蘇赫（Ukhnaa Khurelsukh）上月在烏茲別克的撒馬罕（Samarkand）和中國國家主席習近平與俄羅斯總統蒲亭會面，討論天然氣管線計畫，這項計畫預計兩年內開始動工。

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上週，蒙古前總統額勒貝格道爾吉（Tsakhia Elbegdorj）呼籲蒲亭終止這場衝突，並稱俄羅斯境內的蒙古族人被當成「砲灰」，數以千計的人在烏克蘭陣亡。

額勒貝格道爾吉在社群媒體上發表聲明說：「自從你（蒲亭）今年發動這場戰爭以來，俄羅斯就處於恐懼之中，淚眼處處。你的動員帶來了痛苦的海洋。總統先生，請停止無謂的殺戮和破壞。」（譯者：劉淑琴/核稿：楊昭彥）1110927