俄軍無人機天空盤旋 敖德薩居民：戰爭從未遠離

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俄羅斯近日用伊朗製無人機攻擊烏克蘭西南部港市敖德薩，造成平民死亡，城中居民生活在恐懼之中。圖為被擊落的伊朗製無人機。（圖取自facebook.com/pg/okPivden）

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（中央社敖德薩28日綜合外電報導）俄羅斯近日用伊朗製無人機攻擊烏克蘭西南部港市敖德薩，造成平民死亡。連日來無人機不斷在空中盤旋，城中居民生活在恐懼之中，原本因烏軍反攻告捷燃起的希望再度被澆熄。

伊朗製無人機飛過空中，發出陣陣嗡嗡聲，這聲音最近成了敖德薩（Odessa）居民亟欲躲避的夢魘，他們怕的反倒不是火箭攻擊發出的轟隆巨響。

敖德薩是烏克蘭海港重鎮，俄烏戰爭剛開打時，莫斯科軍隊未能攻下此地，讓敖德薩看來似乎大致安全。那些曾經破壞這座老城鎮景觀的沙袋和檢查站後來大多被移開了，轟炸次數也漸漸減少。

不過卻有越來越多的無人機飛行敖德薩上空，讓居民憂心要再度生活在黑暗的日子。

俄羅斯7個月前侵略烏克蘭後，無人機一直在戰爭中扮演重要角色：進行偵察任務、發射飛彈以及投擲炸彈。

家住敖德薩的康德拉提娃（Maryna Kondratieva）24日早上被天空的呼嘯聲驚醒後，她和兩個年幼的孩子躲到地下室，感到最害怕的事要發生了。

康德拉提娃的住家位在敖德薩富庶地段，家中陽台可以俯瞰黑海。她告訴法新社記者：「現在我知道，5分鐘內，一切可能就都變了。」

康德拉提娃給記者看了一段她先生拍的影片，畫面中一台無人機持續在她家上空盤旋，伴隨著激烈槍聲。

之前康德拉提娃曾帶著她5歲和6歲大的孩子，到賽普勒斯的夫家避難，最近才回到烏克蘭。烏軍成功收復東北部失土、在東南部也慢慢有進展，帶給她一線希望。

只是當聽見無人機在住屋四周發出擾人嗡嗡聲時，她再度感到戰爭近在咫尺。

烏軍發言人胡梅紐克（Natalia Humeniuk）告訴法新社記者，自9月13日烏軍擊落第一架伊朗製無人機後，烏克蘭南部又發現約20來架無人機，其中一半已被摧毀。

戰爭開打後由於俄羅斯無人機生產遭到國際制裁影響，加上部分無人機也被擊落，莫斯科因此從伊朗進口無人機。

無人機或許並非俄羅斯作戰主力，但無人機的使用對厭戰的烏克蘭民眾產生極大的心理影響。（譯者：張欣瑜/核稿：林治平）1110928