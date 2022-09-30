俄羅斯將兼併烏克蘭4州 事件脈絡影響一次看

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在由俄羅斯主導的公投結束後，烏克蘭東部盧甘斯克地區的居民在自家門前懸掛俄國國旗。（美聯社）

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（中央社莫斯科29日綜合外電報導）在烏克蘭東部、南部的俄羅斯占領區結束公投後，俄國總統蒲亭預計30日宣布將把烏東、烏南約10萬平方公里土地納入版圖。紐約時報整理俄國再次兼併的影響與脈絡。

● 俄羅斯的盤算為何？

紐時指出，俄國打算吞併烏克蘭東、南部戰事仍激烈的盧甘斯克（Luhansk）、頓內茨克（Donetsk）、札波羅熱（Zaporizhzhia）和赫松（Kherson）4州。俄軍9月初在東北部哈爾科夫（Kharkiv）地區被烏軍反攻擊退，讓莫斯科當局急於將吞併計畫付諸實行。

克里姆林宮打算宣布上述4州併入俄國，在烏軍反攻時就可宣稱俄方在「捍衛國土」而非「攻擊他國」，從而合理化使用一切軍事手段的必要性，等同威脅動用核武。吞併這4州也意味可合法徵召當地男性與其他烏克蘭人成為俄軍，解決兵力短缺問題。

● 國際社會為何反對併吞？

美國、歐洲盟國和許多國家反對俄國拿核武恫嚇，並說若放任一國透過軍事手段強取新領土，等於開啟破壞穩定的惡例。

俄國2月24日入侵烏克蘭後，美國智庫外交關係協會（CFR）發表一篇文章指出，身為聯合國成員之一的俄國違反聯合國憲章。聯合國憲章規定會員國不得使用武力侵害他國領土完整及破壞他國的政治獨立。

俄羅斯總統蒲亭29日承認烏克蘭札波羅熱州和赫松州獨立，將宣布將占領的烏克蘭4州納入俄國版圖。（中央社製圖）

● 俄羅斯在烏克蘭控制的土地有多大？

俄羅斯將兼併的土地多為俄占區。烏克蘭政府2014年向烏東親俄地區用兵時，烏東頓巴斯（Donbas）地區約1/3面積淪為俄國控制，俄國在當地扶植親俄行政當局。俄軍2月入侵後又進入札波羅熱州和赫松州。

在長達7個月的俄烏戰事期間，前線發生激烈的拉鋸。現盧甘斯克、赫松兩州幾全部淪入俄國，札波羅熱和頓內茨克兩州則約半數土地淪陷。雖然俄國聲稱札、頓兩州全境都應屬俄方，但這兩州仍有大片土地、包含札波羅熱州同名首府，都還在烏克蘭手中。儘管如此，俄國仍將兼併近1/5的烏克蘭國土。

● 後續如何發展？

俄方計劃明天在紅場大肆慶祝。這4州的俄國代理人領袖已動身前往莫斯科，請求蒲亭將土地納入俄國版圖。

若相關過程比照俄國2014年兼併克里米亞（Crimea）的相同模式，蒲亭還將向俄羅斯國會提交一份擴大俄國疆界的法律草案。

草案除交俄國憲法法庭審議，也會提交上、下議院表決，表決通過後蒲亭再簽署完成立法，確立納入新領土。（譯者：李佩珊/核稿：陳亦偉）1110930