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俄羅斯占領烏克蘭4州 蒲亭30日將宣布納入版圖

2022/9/29 18:48（9/29 19:47 更新）
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克里姆林宮發言人表示，俄羅斯總統蒲亭30日將在克里姆林宮舉行簽署儀式，將俄羅斯掌控的烏克蘭4州領土正式納入版圖。（中央社製圖）
克里姆林宮發言人表示，俄羅斯總統蒲亭30日將在克里姆林宮舉行簽署儀式，將俄羅斯掌控的烏克蘭4州領土正式納入版圖。（中央社製圖）
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（中央社莫斯科29日綜合外電報導）克里姆林宮發言人培斯科夫今天表示，俄羅斯總統蒲亭明天將在克里姆林宮舉行簽署儀式，將俄羅斯掌控的烏克蘭4州領土正式納入版圖。

美聯社報導，培斯科夫（Dmitry Peskov）今天告訴記者，4個地方政府首長明天將在克里姆林宮聖喬治廳（St. George's Hall）舉行的儀式中簽署加入俄羅斯的條約。

俄國2月24日發動侵略後，近來在部分掌控的烏克蘭赫松（Kherson）、盧甘斯克（Luhansk）、頓內茨克（Donetsk）、札波羅熱（Zaporizhzhia）4州發起是否脫離烏克蘭並加入俄國的為期5天公投，公投9月27日落幕，莫斯科扶植的4個政府完成計票後都稱選舉勝利。

但烏克蘭和西方國家皆稱上述公投為「騙局」。

路透社報導，克里姆林宮指出，明天簽署儀式後，蒲亭（Vladimir Putin）將發表重大演說，並接見莫斯科派任的行政首長。（譯者：何宏儒/核稿：陳彥鈞）1110929

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