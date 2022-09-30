俄羅斯為戰烏克蘭亂發兵單 蒲亭首認局部動員不順

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俄羅斯日前發布軍事動員令，圖為受徵召的民眾在莫斯科和家人告別。（路透社）

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（中央社莫斯科29日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭今天表示，在徵召人員加強俄羅斯在烏克蘭的軍事行動時犯下的「所有錯誤」應該改正。這是蒲亭首度公開承認他上週宣布的「局部動員」不順利。

路透社報導，官員和民眾普遍對於當局處理動員方式表達不滿，包括徵兵官員向明顯不合格的男子發送兵單，招致批評。

數以千計男子逃離俄國以免被徵召。當局宣稱徵召對象是具備軍事經驗和相關技能的人，但往往對於個人的服役紀錄、健康狀況、學生身分甚至年齡都似乎視而不見。

俄國30多個城鎮共約2000人在未經批准的反戰抗議活動中被捕，其中一些人隨即收到兵單，克里姆林宮表示這一切完全合法。

蒲亭（Vladimir Putin）說：「這次動員過程中，許多問題接踵而至，所有錯誤必須修正，防止未來重蹈覆轍。」

「舉例來說，我想到了有許多孩子的父親，或者患有慢性病的人，或是那些早已過了役齡的人。」

俄國21日宣布自二戰以來首次公開動員令，甚至引起克里姆林宮官方支持者的批評，自俄羅斯7個月前出兵烏克蘭以來，這種事幾乎是聞所未聞。

國營新聞頻道「今日俄羅斯」（RT）總編輯西蒙尼揚（Margarita Simonyan）日前表示：「當局宣布士兵徵召年齡上限是35歲，但兵單卻發給了40幾歲的人。」她說，這麼做是「在激怒民眾，好像是故意、出於惡意的一樣。好像他們是基輔當局派來的一樣」。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）承認一些兵單是誤發，並說各地首長和國防部正在糾正錯誤。

蒲亭未特別將錯歸咎在親密盟友蕭依古（Sergei Shoigu）執掌的國防部，或決定兵單發送對象的地方官員身上。（譯者：盧映孜/核稿：徐睿承）1110930