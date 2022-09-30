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歐盟譴責俄國併吞烏克蘭 稱永不承認非法公投

2022/9/30 21:44（9/30 22:06 更新）
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俄羅斯總統蒲亭30日宣布將俄軍占領的烏克蘭4州領土正式納入版圖，歐洲聯盟強烈譴責。圖為頓內茨克郊外的親俄軍人17日朝工業城鎮阿夫迪夫卡發射迫擊砲。（路透社）
俄羅斯總統蒲亭30日宣布將俄軍占領的烏克蘭4州領土正式納入版圖，歐洲聯盟強烈譴責。圖為頓內茨克郊外的親俄軍人17日朝工業城鎮阿夫迪夫卡發射迫擊砲。（路透社）
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（中央社布魯塞爾30日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭今天宣布將俄軍占領的烏克蘭4州領土正式納入版圖。歐洲聯盟強烈譴責俄國併吞占領區，稱永遠不會承認「非法」公投，並將加強制裁，以對莫斯科施壓。

蒲亭（Vladimir Putin）舉行併吞儀式，把烏克蘭東、南部的盧甘斯克（Luhansk）、頓內茨克（Donetsk）、札波羅熱（Zaporizhzhia）和赫松（Kherson）等4州納入俄羅斯聯邦版圖，並稱要「盡其所能」捍衛這些領土。

路透社報導，歐盟理事會（European Council）代表27個歐盟成員國發表聲明表示，俄國蓄意破壞國際秩序，把全球安全置於險境。

聲明指出，「我們不承認，也永遠不會承認俄國為了進一步侵犯烏克蘭獨立、主權和領土完整性而策劃的非法公投，以及偽造的非法公投結果」。

聲明表示，「我們將強化對抗俄羅斯非法行徑的限制措施，這將進一步對俄國施壓，要求俄國結束這場侵略戰爭」。（譯者：戴雅真/核稿：陳正健）1110930

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