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德情報單位：北溪天然氣管遭炸藥破壞 黑手指向俄羅斯

2022/9/30 22:54
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（中央社記者林育立柏林30日專電）德國情報單位研判，德國與俄羅斯合建的北溪天然氣管遭高強度炸藥破壞，幕後黑手可能是俄羅斯。

今天出刊的德國「明鏡週刊」（Der Spiegel）報導，德國情報單位根據地震數據研判，連結德國和俄羅斯的北溪1號（Nord Stream 1）和北溪2號（Nord Stream 2）海底天然氣管遭炸藥破壞，爆炸威力相當於500公斤的黃色炸藥（TNT），如此高強度的爆炸非恐怖分子所為，只有「國家」才有能力主導。

德國聯邦情報局（BND）的專家相信幕後黑手是俄羅斯，而且海水很快就會侵蝕管內的特殊塗料，因此恐怕永遠也無法修復。

至於俄國為何破壞自己的財產，德國情報界人士推測可能為了免除法律責任，因為既然天然氣管壞了，俄方在法庭上就可歸咎於不可抗力，無需執行供氣合約。

此外，破壞北溪天然氣管還可推高天然氣價格，讓天然氣市場陷入混亂，向全世界展示俄國的決心和軍力。

德國海軍總司令凱克（Jan Christian Kaack）也警告俄軍水下作戰的能力。

凱克接受「世界報」（Die Welt）訪問時表示，俄羅斯在水下建立了強大兵力，他警告，波羅的海和北大西洋海底的天然氣管和海底電纜都可能遭到攻擊，影響部分國家的供電和全球通訊。

2011年啟用的北溪1號屬國營的俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）及德國、法國、荷蘭的能源公司所有，主要供應西歐國家，今年8月以來，俄國以故障為由停止供氣。

北溪2號由德國、法國、奧地利等國的能源公司出資，屬俄羅斯天然氣工業公司所有，去年正式完工。

不過，由於俄羅斯承認烏克蘭東部兩個分離主義地區獨立，德國已在俄軍入侵烏克蘭前夕宣布停止審核程序，此舉等於讓這個耗資95億歐元（約新台幣3000億元）的大型能源計畫胎死腹中。（編輯：黃自強）1110930

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