波蘭首度不靠德俄供應能源 總理莫拉維茨奇讚塑造歷史

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者彭維楀華沙3日專電）波羅的海天然氣管線1日開通，正式從挪威送氣至波蘭，首度不依賴德國和俄羅斯供應能源。波蘭總理莫拉維茨奇向波蘭日報表示，這塑造了波蘭的重大歷史。

這條天然氣管線已於10月1日開通，這將是波蘭史上首度不依賴德國和俄羅斯，獨立於東西方兩個強權的能源供應。波蘭日報甚至尊稱波蘭總理為「波羅的海管線教父」，如果不是波蘭執政黨─法律正義黨（PiS）積極開發此計畫，今天波蘭也不可能享有這項天然氣計畫。

莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）強調，「波羅的海管線是依賴俄羅斯的最後突破口。波羅的海天然氣管線的開通不僅會載入史冊，甚至會成為塑造歷史事件之一。」

波羅的海天然氣管線是一項波蘭-丹麥戰略天然氣基礎設施計畫，它將天然氣從北海的挪威大陸棚(Norwegian shelf)輸送到波蘭，並於10月開始投入營運。

波蘭紀錄（Notes from Poland）早在今年3月報導，波蘭法律正義黨政府多年來一直尋求不再依賴俄國天然氣的能源替代方案，2019年時宣布，與俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）天然氣供應合約於2022年底到期後不再續約。

根據商業內幕（Business Insider）媒體報導，雖然目前波羅的海天然氣管線的供應量只有滿足波蘭的1/5需求，但日後的產量預計逐步增加。

當德國與俄羅斯創建北溪天然氣管線時，中東歐國家紛紛表示反對，根據2019年華沙機構（Warsaw Insititue）報導，這將迫使歐洲過度依賴俄羅斯，並強調這是莫斯科設計的一種戰略，試圖用經濟壓力代替軍事影響。

但顯然德國與俄羅斯為了彼此的利益，完全沒有採納中東歐國家的意見，也導致了現在的俄烏戰爭與歐洲能源危機。

不只波蘭將免於俄羅斯的天然氣控制，保加利亞與希臘之間的天然氣管線也在10月1日開通。根據money.pl報導，保加利亞是歐洲最依賴俄羅斯天然氣的國家之一。在今年4月27日俄羅斯天然氣工業公司便暫停供氣給保加利亞，並要求保加利亞政府以盧布支付天然氣費用。

當時保加利亞政府果斷拒絕，並開始尋找替代供應商。透過與希臘開通的天然氣管線，保加利亞每年能從亞塞拜然獲得10億立方公尺的天然氣，佔國內天然氣消費量的1/3。歐盟委員會認為，這條天然氣管線將改變保加利亞的遊戲規則，這也是歐洲能源安全的一個關鍵因素。

長久以來中東歐一直受德國與俄羅斯牽制，隨著俄烏戰爭爆發與延宕，中東歐國家正在試圖擺脫俄羅斯與德國的能源與經濟操弄，接下來歐洲的地緣政治將產生新的轉變。（編輯：韋樞）1111004