蒲亭籲歐洲開通北溪2號 稱能源危機非俄羅斯造成

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北溪2號鋪設在波羅的海海底，幾乎與北溪1號平行。（中央社製圖）

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（中央社烏茲別克撒馬罕16日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭今天否認歐洲的能源危機與俄羅斯有關，並表示如果歐盟想要更多天然氣，應該解除阻擋北溪天然氣2號管線（Nord Stream 2）開通的制裁。

路透社報導，蒲亭（Vladimir Putin）在烏茲別克參加上海合作組織（Shanghai Cooperation Organisation）峰會，他會後與記者談話時說，歐洲聯盟（EU）的能源危機是「綠能政策」造成的，堅稱俄羅斯將履行其能源義務。

蒲亭說：「關鍵問題在於，如果你們很急，如果你們的生活很難過，那麼就解除對北溪2號的制裁，這條管線每年的輸氣量達550億立方公尺。」

北溪2號鋪設在波羅的海海底，幾乎與北溪1號（Nord Stream 1）平行，是在1年前興建，但在俄羅斯於2月24日揮軍入侵烏克蘭的前幾天，德國決定不要繼續建造。

由於俄羅斯的供氣量減少，歐洲天然氣價格自今年初起翻漲超過一倍，讓早已捉襟見肘的消費者陷入財務困境，並迫使一些產業停產。

歐洲指控俄羅斯把能源供應當作武器，以報復西方就侵烏祭出制裁。俄羅斯表示，西方發動了經濟戰，制裁措施已妨礙到北溪1號的運作。

俄羅斯已切斷輸往數個國家的天然氣，包括保加利亞與波蘭，因為他們拒絕以盧布支付費用，堅持用合約明定的貨幣付費。

俄國國營能源巨擘俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）本月稍早也表示，歐洲的主要供氣管線北溪1號持續關閉，因為壓縮機站的渦輪機發生機油洩漏問題，導致天然氣批發價格攀升。（譯者：張曉雯/核稿：陳昱婷）1110917