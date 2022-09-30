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北溪天然氣估10/2前漏盡 不致對氣候重大衝擊

2022/9/30 11:58（9/30 12:08 更新）
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俄羅斯從波羅的海連接至德國的北溪1、2號天然氣管線疑因爆炸導致外洩。圖為北溪2號管線第4處洩漏點。（圖取自瑞典海岸防衛隊網頁kustbevakningen.se）
俄羅斯從波羅的海連接至德國的北溪1、2號天然氣管線疑因爆炸導致外洩。圖為北溪2號管線第4處洩漏點。（圖取自瑞典海岸防衛隊網頁kustbevakningen.se）
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（中央社柏林29日綜合外電報導）俄羅斯從波羅的海連接至德國的北溪（Nord Stream）1、2號天然氣管線疑因爆炸導致外洩。專家表示雖然這恐為史上最大單一甲烷外洩事故，但不致對氣候變遷造成重大影響。

丹麥官員28日表示，隨外洩已超過管內所含的一半，他們預估北溪1、2號管線內的天然氣應可在10月2日前漏光。一旦管內天然氣排空，科學家與安全人員就較易進入現地，找出導致爆炸的相關線索。

「華盛頓郵報」報導，雖然海底管線外洩甲烷不尋常且幾無先例可循，但科學界共識為有鑑全球各地已有如此多的甲烷排進大氣，不差北溪管線外洩的這幾十萬噸。

杜克大學地球科學教授辛鐸（Drew Shindell）說：「全世界已有極多甲烷排放來源，任何單一事件相對來看都很小，我覺得這次（北溪外洩）也不例外。」

丹麥能源署28日公布的新數據讓科學家能對北溪外洩的甲烷量做初步估計。根據美國地質調查所（USGS）科學家們的說法，即便全部北溪外洩的甲烷都進入大氣，也僅相當於每年全球甲烷排放量的0.1%。

法國氣候與環境科學實驗室（Laboratory of Climate and Environmental Sciences）研究員勞沃（Thomas Lauvaux）評估，北溪外洩最嚴重情況相當於一年100萬輛汽車的排放量，而單是歐洲一年就有2.5億輛汽車上路。

北溪管線破裂以來，測量當地溫室氣體濃度的瑞典相關測站報告顯示，當地甲烷濃度比平時高20%到25%，不過瑞典隆德大學（Lund University）研究員郝斯特（Thomas Holst）告訴華郵：「雖然這與我們的長期數據相比確有顯著升高，但還不致於構成健康風險。」

美國地質調查所科學家盧波（Carolyn Ruppel）表示，瑞典、芬蘭、挪威等地的測站都測得當地甲烷濃度升高情況，但一般來說甲烷能與大氣充分混合，「這些局部的濃度升高會在全球範圍內消散」。

倫敦帝國學院永續氣體研究所（Sustainable Gas Institute）研究助理古柏（Jasmin Cooper）表示，儘管北溪外洩的甲烷量可觀，但不可能會像石油外洩般衝擊海洋生物，有影響主要也是在暖化方面。

武器專家表示，目前還很難推測何種炸藥能造成這樣的損害，有可能用上魚雷，但由潛水員或自動水下載具放置爆裂物的可能性更高。識別犯案所用武器或炸藥需要更多證據，包括額外的傳感器數據及彈藥殘留物等。

西方情報圈已開始過濾最近幾週甚至幾個月內所截獲的通聯、聲納信號及其他有助釐清爆炸原因的記錄。

德國之聲（DW）指出，北溪1、2號管線是2005年由5家歐洲大公司共組一個跨國企業「北溪集團」（Nord Stream AG）運營，但過半股份握於俄國國營的俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）。（譯者：陳亦偉）1110930

從俄羅斯通往歐洲的北溪天然氣海底管線北溪1號和北溪2號管線26日出現漏氣現象。（中央社製圖）
從俄羅斯通往歐洲的北溪天然氣海底管線北溪1號和北溪2號管線26日出現漏氣現象。（中央社製圖）
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