北溪天然氣管線疑遭破壞 芬蘭提升基礎建設維安

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社赫爾辛基29日綜合外電報導）波羅的海的北溪天然氣管線疑遭蓄意破壞而大規模漏氣後，芬蘭今天表示，將加強關鍵基礎建設的維安措施。

法新社報導，芬蘭財政部長薩里科（Annika Saarikko）告訴記者：「我國下令政府所有機構做好準備，並提升多種關鍵基礎建設的安全措施。」這些關鍵建設包括供電和供水網絡。

薩里科解釋，當局尤其注意作為芬蘭工業重要天然氣來源的「波羅的海連接管」（Baltic Connector），負責該管線的芬蘭國有公司Gasgrid已提升戒備層級、加強安全措施。

薩里科指出，在當前狀況下，目前並無芬蘭面臨「特定威脅」的消息。

鄰國瑞典的3座核電廠中，林哈爾斯（Ringhals）與福斯馬克（Forsmark）這兩座核電廠已提升警戒層級。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

本月26日，將俄羅斯天然氣輸送到德國的波羅的海（Baltic Sea）北溪1號（Nord Stream 1）和北溪2號（Nord Stream 2）天然氣管線，發生2起不明原因爆炸，瑞典和丹麥當局發現3處位置出現漏氣。後來瑞典海岸防衛隊又發現第4處洩漏點。

天然氣外洩事件曝光後，瑞典、丹麥總理和多名歐洲領導人直指漏氣事件是蓄意行動所引發。莫斯科否認是爆炸的幕後黑手，美國也反批莫斯科指控華府破壞管線的說法相當「荒謬」。（譯者：楊昭彥）1110930