克宮稱外國應為北溪事故負責 北約誓回應人為破壞

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（中央社莫斯科29日綜合外電報導）克里姆林宮今天表示，北溪天然氣管線破裂導致外洩的事件大概應由某一外國負責。北約稱將堅決回應人為破壞行動，歐盟則準備就這起事件展開會商。

法新社報導，克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）在記者會上表示，「很難想像，這樣的恐怖主義行為會在沒有國家參與的情況下發生。」

本月26日，波羅的海（Baltic Sea）的北溪1號（Nord Stream 1）和北溪2號（Nord Stream 2）天然氣管線發生2起不明原因爆炸，瑞典和丹麥當局發現3處位置出現漏氣。瑞典海岸防衛隊今天發現第4處洩漏點。

培斯科夫說：「這個狀況極其危險，需要緊急展開調查。」

俄羅斯昨天稱這起事件是「國際恐怖主義」行為，已立案調查。

培斯科夫指出，這類調查「需要數個國家的合作」；但他嚴詞批判當下「嚴重缺乏溝通，且許多國家不願聯繫我國」的狀況。

北大西洋公約組織（NATO）今天則稱北溪天然氣管線外洩顯然是蓄意破壞所造成，並矢言就任何針對其關鍵基礎設施的攻擊做出「堅決回應」。

這個西方國家軍事聯盟透過聲明強調，「所有現有資訊都表明，這是蓄意、魯莽且不負責任破壞行為造成的結果。外洩導致航運風險和嚴重環境破壞。我們支持進行中的調查，以確定損害的起因」。

聲明還說：「任何對盟國關鍵基礎設施的蓄意攻擊都將招致一致且堅決的回應。」

另據路透社報導，一名歐洲聯盟（EU）官員今天說，歐盟領導人將於下週討論北溪天然氣管線遭到破壞一事，並稱這起事件已從根本上改變烏克蘭衝突的性質。

這名歐盟官員在布魯塞爾說：「針對戰略基礎設施的攻擊，意味必須保護整個歐盟的戰略基礎設施。」

「這從根本上改變了我們迄今為止所看到的衝突性質，就像（俄羅斯的）動員…以及（烏克蘭占領區）可能正式遭到併吞一樣。」

歐盟昨天警告，如果出現更多攻擊，將採取「強力且一致的應對措施」，並強調應保護其能源基礎設施。不過，歐盟官員一直避免直接指名破壞行動的幕後黑手。

歐盟執行委員會昨天已就俄軍在烏克蘭戰事上的最新「升級」行動提出新一輪制裁方案，其中包括為俄國石油價格設定上限，以及對價值70億歐元的俄國產品實施出口禁令。下週，歐盟領導人將就上述第8輪制裁方案展開討論。（譯者：施施/核稿：嚴思祺）1110929